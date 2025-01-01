Меню
БЕZ Б. ХХ лет группе
Киноафиша БЕZ Б. ХХ лет группе

БЕZ Б. ХХ лет группе

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт рок-группы БЕZ Б

Приглашаем вас на незабываемый концерт рок-группы БЕZ Б, который пройдет в рамках их юбилейного тура «БЕZ Б — XX лет». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей рок-музыки!

Что ждет зрителей?

  • Лучшие хиты — вспомним все любимые песни, которые стали классикой.
  • Премьера песен из нового альбома — будьте первыми, кто услышее новые композиции!
  • Секретные спецгости — не пропустите появление удивительных исполнителей.
  • Эксклюзивный мерч — уникальные товары для настоящих фанатов.

История группы

За плечами БЕZ Б — сотни фестивалей и концертов, сотрудничество с культовыми артистами и множество преданных поклонников по всей стране. Группа уже отметила 20 лет успешной карьеры, и на этом пути все только начинается!

Такое событие точно нельзя пропустить. Приходите, насладитесь атмосферой и погрузитесь в мир живой музыки!

Купить билет на концерт БЕZ Б. ХХ лет группе

В других городах
Октябрь
14 октября вторник
18:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 800 ₽
15 октября среда
18:00
Бар 25|17 Пермь, 25 Октября, 17
от 800 ₽

