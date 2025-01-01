БЕZ Б. ХХ лет группе

Юбилейный концерт рок-группы БЕZ Б

Приглашаем вас на незабываемый концерт рок-группы БЕZ Б, который пройдет в рамках их юбилейного тура «БЕZ Б — XX лет». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей рок-музыки!

Что ждет зрителей?

Лучшие хиты — вспомним все любимые песни, которые стали классикой.

Премьера песен из нового альбома — будьте первыми, кто услышее новые композиции!

Секретные спецгости — не пропустите появление удивительных исполнителей.

Эксклюзивный мерч — уникальные товары для настоящих фанатов.

История группы

За плечами БЕZ Б — сотни фестивалей и концертов, сотрудничество с культовыми артистами и множество преданных поклонников по всей стране. Группа уже отметила 20 лет успешной карьеры, и на этом пути все только начинается!

Такое событие точно нельзя пропустить. Приходите, насладитесь атмосферой и погрузитесь в мир живой музыки!