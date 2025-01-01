БЕZ Б. ХХ лет группе

Приглашаем вас на незабываемый концерт рок-группы БЕZ Б, который пройдет в рамках их юбилейного тура «БЕZ Б — XX лет». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей рок-музыки!
За плечами БЕZ Б — сотни фестивалей и концертов, сотрудничество с культовыми артистами и множество преданных поклонников по всей стране. Группа уже отметила 20 лет успешной карьеры, и на этом пути все только начинается!
Такое событие точно нельзя пропустить. Приходите, насладитесь атмосферой и погрузитесь в мир живой музыки!