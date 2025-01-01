Меню
Бэйби-концерт. От 0 до 3-х
Билеты от 800₽
Киноафиша Бэйби-концерт. От 0 до 3-х

Бэйби-концерт. От 0 до 3-х

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте

Уникальный бэйби-концерт для самых маленьких

Эвелина Сабанова (скрипка), Оксана Невежина (вокал), Сергей Назаров (флейта) и Михаил Ченцов (фортепиано) приглашают вас на утренний «бэйби-концерт». Это уникальное событие, организованное Москонцертом, позволяет малышам от 0 до 3-х лет насладиться музыкой в особой атмосфере, где приветствуется звуковая активность.

Слушатели - главные герои

В этот день ни один звук в зале не будет лишним! Маленьким слушателям разрешено хлопать, кричать, плакать и даже восклицать «дай!». Это означает, что родители могут не переживать о тишине, ведь концерт создан именно для того, чтобы малыши могли свободно выражать свои эмоции.

Что ждать от концерта?

Организаторы подготовили коврики для игр и внимательно подобрали программу, включая любимые мелодии Баха, Грига, Чайковского и веселые детские песенки. Главная цель мероприятия - помочь детям открыть удивительный мир музыки, увидеть музыкальные инструменты поближе и стать частью этого волшебного опыта.

Практическая информация

Не забудьте взять с собой сменную обувь, чтобы вам и вашему малышу было комфортно. Один входной билет позволяет пройти на концерт одному ребенку вместе с родителем. Откройте для вашего малыша двери в большое искусство!

Купить билет на концерт Бэйби-концерт. От 0 до 3-х

Январь
17 января суббота
11:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 800 ₽

