Спектакль Бейбарыс сұлтан

Дешті Қыпшақ ұланы, он жасында жетім қалып, құлдыққа өзге елге сатылып кеткен Сұлтан аз-Захир Бейбарыс (1223-1277) қатардағы құлдан Мысыр елінің ойлы да кемеңгер билеушісі дәрежесіне дейін көтерілген тағдыры өте күрделі, қарама-қайшылықты тұлға. Қаншалықты биік атақ-даңқ пен аса зор билік әлеуетке ие болса да Бейбарыс бабамыздың жүрегін мәңгілік бір сағыныш сыздатып өткен. Туған ел-жеріне, сайын даласына, жусанның ашқылтым иісіне деген сол сағыныш спектакльдің де негізгі лейтмотиві. «Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» дегенді халық бекер айтпаса керек.

  • Киім үлгісі суретшісі: Л. Возженикова
  • Музыкамен көркемдеуші: Е. Есенбаев
  • Балетмейстер: Г. Мұхамеджанова
  • Сахна сайысын қойған: Ә. Байлин
  • Режиссердің көмекшісі: А. Қабдешова

Март
16 марта понедельник
18:30
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 1000 ₽

