Beufest Astana 2025
Киноафиша Beufest Astana 2025

Beufest Astana 2025

О концерте

Beufest 2025: уникальный фестиваль в Астане

Beufest Astana 2025 — это фестиваль нового формата, который обещает стать ярким событием для молодежной аудитории. Здесь объединены живые музыкальные выступления, диджей-сеты и уникальный контент.

Кому будет интересен фестиваль?

На Beufest соберутся молодые и активные люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые ценят стиль, живой звук и актуальные тренды. Фестиваль станет отличной площадкой для общения и обмена идеями среди единомышленников.

Особенности выступлений

Особенный характер фестивалю в Астане придадут постановочные номера всех артистов. Также будет отдельный блок дебютантов, которые впервые выйдут на большую сцену, что добавит атмосферы новизны и неожиданных открытий.

Не упустите момент!

Beufest Astana 2025 — это шанс стать частью уникального события, насладиться живой музыкой и познакомиться с новыми артистами. Следите за анонсами и не пропустите это музыкальное событие!

Исполнители
Ninety One
V$XV PRiNCE
Aikyn
Shiza
Yenlik

Купить билет на концерт Beufest Astana 2025

Декабрь
12 декабря пятница
18:00
Барыс Арена Астана, пр. Туран 57
от 16000 ₽

