Бетти Теренс. Sounds of royal piano (Звуки королевского фортепиано)

Музыкальный вечер с Бетти Теренс

Приглашаем вас на уникальный концерт пианистки, композитора и импровизатора — Бетти Теренс (Елизавета Терентьева). В ходе вечера вас ожидает широкий диапазон возможностей рояля, который раскроется через виртуозное исполнение музыкальных произведений и авторских кавер-версий.

Программа концерта

В программе вечера представлены популярные хиты в жанрах поп-рок и поп-джаз. Вы услышите работы таких известных исполнителей как Элвис Пресли, Boney M, Билл Уизерс, Aerosmith, Muse и многих других. Также будут звучать новые авторские произведения Бетти Теренс, выполненные в её уникальном стиле.

О Бетти Теренс

Бетти Теренс — талантливый пианист и импровизатор, композитор, чей стиль объединяет элементы джаза, рока, фанка и фьюжна. Её музыка славится кроссоверами и техническими приемами классического пианизма, что делает выступления особенно захватывающими.

Биография

Елизавета Андреевна Терентьева родилась 9 декабря 1994 года в Латвии. Она окончила Рижскую среднюю специальную музыкальную школу им. Э. Дарзини в 2014 году, а затем поступила в Московскую Государственную Консерваторию им. П.И. Чайковского, где в 2019 году завершила обучение по специальностям академическое фортепиано, джазовая композиция и импровизация. В период с 2019 по 2021 год была стажером при этой же консерватории.

Достижения

Елизавета — лауреат международных фортепианных конкурсов. Она активно гастролирует по Европе с программами, включающими как классику, так и джаз, а также собственные композиции. Бетти — частый участник международных музыкальных фестивалей и мастер-классов.