Сольный концерт BETSY в Gipsy

23 августа на сцене культового клуба Gipsy состоится сольный концерт BETSY, одной из самых ярких и талантливых исполнительниц России. Вашему вниманию будут представлены не только легендарные хиты, но и новые песни, которые еще никто не слышал вживую.

BETSY завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю и харизме. Ее песни одновременно искренние и энергичные, они прекрасно отражают настроение современного поколения. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых композиций!

Точная информация о тайминге мероприятия и Meet & greet будет опубликована в телеграмм канале MAIN SOUND за день до концерта. Следите за обновлениями, чтобы ничего не пропустить!