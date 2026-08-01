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Betsy
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Betsy

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Билеты от 500₽

О концерте

Сольный концерт BETSY в Gipsy

23 августа на сцене культового клуба Gipsy состоится сольный концерт BETSY, одной из самых ярких и талантливых исполнительниц России. Вашему вниманию будут представлены не только легендарные хиты, но и новые песни, которые еще никто не слышал вживую.

BETSY завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю и харизме. Ее песни одновременно искренние и энергичные, они прекрасно отражают настроение современного поколения. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых композиций!

Точная информация о тайминге мероприятия и Meet & greet будет опубликована в телеграмм канале MAIN SOUND за день до концерта. Следите за обновлениями, чтобы ничего не пропустить!

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Август
23 августа воскресенье
19:00
Gipsy Москва, Болотная наб., 3, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

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