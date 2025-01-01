«Бетховен. Странник во Вселенной»: Антон Самсонов

Концерт музыки Бетховена в особняке Шрёдера

Приглашаем вас на уникальный концерт, где звучат самые знаменитые сонаты Людвига ван Бетховена в исполнении виртуоза XXI века Антона Самсонова. В старинном особняке Шрёдера прозвучат шедевры, такие как «Патетическая», «Лунная» и «Аппассионата». Это возможность погрузиться в мир великой музыки и глубоких философских переживаний.

Музыка и философия

Каждая соната Бетховена — это не просто музыка, а целая вселенная эмоций и размышлений. Странник, олицетворяющий Человека, способного на свершения, проходит путь от отчаяния к полному принятию судьбы, исполняя своё предназначение. Бетховен задаёт вопросы, на которые каждый из нас может найти ответ.

Антон Самсонов: мастер своего дела

Пианист Антон Самсонов владеет инструментом так, что кажется, он сливается с ним воедино. Зрители получают удовольствие не только от мастерского исполнения, но и от наблюдения за самим музыкантом — его экспрессией и поведением на сцене. Это делает выступление поистине уникальным!

Незабываемая атмосфера

Концерт станет великолепным коктейлем: бессмертная музыка, старинные рояли и аутентичность зала в сочетании с талантом пианиста, обладателя титула «Новые имена России». Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Подробности мероприятия