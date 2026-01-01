Бетховен. Странник во Вселенной. Антон Самсонов. Фортепианный концерт

Виртуозные сонаты Бетховена в исполнении Антона Самсонова

В старинном особняке Шрёдера прозвучат самые знаменитые сонаты Людвига ван Бетховена: «Патетическая», «Лунная» и «Аппассионата». Это выдающееся событие обещает стать настоящим музыкальным открытием для всех любителей классической музыки.

Глубокие философские переживания

Каждая из исполняемых сонат наполнена глубокими чувствами и мыслительным содержанием. Словно Странник во Вселенной, Бетховен поднимает важнейшие вопросы человеческого существования – от отчаяния до полного принятия судьбы. Эти темы, безусловно, находят отклик в сердцах зрителей.

Искусство исполнения

Пианист Антон Самсонов, обладатель титула «Новые имена России», владеет инструментом до такой степени, что кажется, словно сливается с ним воедино. Его мастерство и экспрессия на сцене делают каждое выступление уникальным. Зрители получают возможность не только насладиться великолепной музыкой, но и наблюдать за процессом исполнения, что добавляет особую атмосферу к концерту.

Уникальная атмосфера

Старинные рояли и аутентичность зала придают выступлению особый шарм. Это соединение бессмертной музыки и исторического пространства создает уникальный коктейль впечатлений.

Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Рекомендуем возрастную категорию для зрителей – 12+. Поставщик проекта: продюсер Анастасия Козельская.