Бетховен, Симфония №9
6+
О концерте

Симфония № 9 Бетховена в Зале Зарядье

В Зале Зарядье состоится концерт под управлением дирижёра Дмитрия Синьковского — уникального музыканта, известного своими смелыми концертными программами и интересом к аутентичному исполнительству. Синьковский переосмысляет классические и современные репертуары, а его обширный опыт делает каждую его работу неповторимой. В этот раз он исполнит все симфонии Людвига ван Бетховена.

Творчество Бетховена

Бетховен — один из крупнейших композиторов в истории музыки, и его симфонии занимают особое место в его наследии. Интересно, что первая симфония была написана композитором лишь в тридцать лет. Всего за свою жизнь он создал девять симфоний, каждый из которых отражает новый виток его творческого поиска и обогащает симфонический жанр новыми выразительными средствами.

Девятая симфония — венец творчества

Девятая симфония считается кульминацией карьеры Бетховена. Она удивляет тем, что стала первой симфонией с хоровым финалом. Композитор использовал фрагменты «Оды к радости» Шиллера, значительно переработав текст, что стало его новаторским ходом. Финал симфонии не просто музыкальное произведение, а мощное послание, обращённое ко всему человечеству, в котором отражены идеи братства и гармонии. Знаменитая фраза «Обнимитесь, миллионы!» ясно демонстрирует стремление Бетховена к объединению человеческих сердец.

Наследие и влияние

Симфония оставила значимый след в культуре всех последующих эпох. В ней увидели одну из вершин музыкального искусства, а тема «радости» из финала стала гимном Европейского содружества в 1985 году. Бетховен стремился, чтобы его мелодия знакома была каждому, и, безусловно, ему это удалось: "Девятая" остается актуальной и любимой публикацией до сегодняшнего дня.

Программа концерта

В программе возможны изменения: симфония № 9 ре минор, оp. 125. Продолжительность концерта составит 70 минут без антракта.

28 июня воскресенье
18:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 1800 ₽

