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Бетховен. Симфонии 4, 5 и 6. Филипп Чижевский и ГАСО
Билеты от 800₽
Киноафиша Бетховен. Симфонии 4, 5 и 6. Филипп Чижевский и ГАСО

Бетховен. Симфонии 4, 5 и 6. Филипп Чижевский и ГАСО

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Симфонии Бетховена: вечные шедевры в исполнении Госоркестра России

В Доме музыки прозвучат симфонии Бетховена № 4, 5 и 6 в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского. Концерт обещает стать важнейшим событием концертного сезона.

Эмоции музыки

Симфонии Бетховена — это не только музыка, но и глубокие эмоции. Четвертая симфония дарит поэзию весны и юности, тогда как «Пасторальная» романтизирует образы природы. Пятая симфония, в свою очередь, становится символом борьбы и победы, с её знаменитой темой из четырёх нот, которая, как говорил сам композитор, «стучится в дверь судьбы».

Поэзия весны и юности

Четвертая симфония, написанная в 1806 году, наполнена радостью жизни и настроениями вечного движения. Это произведение олицетворяет светлые образы весны и юности, которые до сих пор вызывают восторг у слушателей.

Неповторимая «Пасторальная»

Шестая симфония, или «Пасторальная», написанная в 1808 году, демонстрирует удивительное отношение Бетховена к природе. Он выражал: «Ни один человек не может любить сельскую жизнь так, как я». Это произведение считается одним из наиболее романтических в его творчестве благодаря своим ярким пейзажным образам.

Симфония борьбы и победы

Пятая симфония, также написанная в 1808 году, воплощает основную идею творчеством Бетховена — «от мрака к свету, через борьбу к победе». Это произведение стало не только классическим, но и символом музыкальной революции во времена Великой французской революции. Легенда гласит, что во время её исполнения французские гренадеры встали и отдали честь финалу, проникнутому духом победы.

Не пропустите возможность насладиться этим великолепным концертом, который позволит вам заново открыть для себя гениальные произведения одного из величайших композиторов всех времён!

Купить билет на концерт Бетховен. Симфонии 4, 5 и 6. Филипп Чижевский и ГАСО

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Декабрь
3 декабря четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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