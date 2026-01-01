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Бетховен. Симфонии 1, 2, 3. Филипп Чижевский и ГАСО
Билеты от 800₽
Киноафиша Бетховен. Симфонии 1, 2, 3. Филипп Чижевский и ГАСО

Бетховен. Симфонии 1, 2, 3. Филипп Чижевский и ГАСО

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Творчество Бетховена: симфонии в исполнении Госоркестра России

В Доме музыки состоится концерт, который нельзя пропустить: Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского представит первые три симфонии Людвига ван Бетховена. Это музыкальное событие привлечет внимание всех ценителей классической музыки и фанатов творчества великого композитора.

Симфонии, изменившие музыкальный ландшафт

Первая симфония Бетховена, написанная в 1800 году, знаменует собой подведение итогов раннего периода творчества композитора. Как отмечал французский композитор Гектор Берлиоз, «это превосходно написанная музыка... но это еще не Бетховен». Вторая симфония, созданная в 1803 году, уже содержит намеки на будущие героические произведения, в то время как третья симфония — «Героическая», написанная в 1805 году, открывает новые горизонты в музыкальном выражении.

Третья симфония: отражение эпохи

Третья симфония считается одной из наиболее значимых в наследии Бетховена. Петр Ильич Чайковский писал о ней: «Здесь раскрылось необъятное, изумительное величие творческого гения Бетховена». Она передает страстный драматизм времени и образ героя, который добивается свободы и любви. Это произведение повлияло не только на музыку своего времени, но и на дальнейшее развитие музыкального искусства.

Не упустите возможность стать частью этого важнейшего события концертного сезона и насладиться величием симфоний Бетховена в исполнении выдающегося оркестра!

Купить билет на концерт Бетховен. Симфонии 1, 2, 3. Филипп Чижевский и ГАСО

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Октябрь
23 октября пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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