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Киноафиша Бетховен. Шуман. Амлен. Равель

Бетховен. Шуман. Амлен. Равель

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Хадижой Исрапил

Приглашаем вас на уникальный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. В программе вечера — произведения великих композиторов, которые завораживают своей глубиной и эмоциональной насыщенностью.

Программа концерта

  • Людвиг ван Бетховен — Соната № 28 ля мажор, соч. 101
  • Роберт Шуман — «Бабочки», соч. 2
  • Морис Равель — «Ночной Гаспар»

Исполняет Хадижа Исрапил — талантливая пианистка, которая уже успела завоевать признание на международной сцене. Её исполнение произведений классиков будет наполнено свежим взглядом и искренними эмоциями.

Интересные факты

Соната Бетховена была написана в 1816 году и считается одной из самых эмоционально насыщенных его работ. «Бабочки» Шумана, в свою очередь, отражают его любовь к природе и легкость, с которой он воспринимал окружающий мир. А «Ночной Гаспар» Равеля — это погружение в мир снов и фантазий, которое оставляет глубокое впечатление.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой живого концерта. Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00

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