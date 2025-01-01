Бетховен. Шуман. Амлен. Равель

Приглашаем вас на уникальный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. В программе вечера — произведения великих композиторов, которые завораживают своей глубиной и эмоциональной насыщенностью.
Исполняет Хадижа Исрапил — талантливая пианистка, которая уже успела завоевать признание на международной сцене. Её исполнение произведений классиков будет наполнено свежим взглядом и искренними эмоциями.
Соната Бетховена была написана в 1816 году и считается одной из самых эмоционально насыщенных его работ. «Бабочки» Шумана, в свою очередь, отражают его любовь к природе и легкость, с которой он воспринимал окружающий мир. А «Ночной Гаспар» Равеля — это погружение в мир снов и фантазий, которое оставляет глубокое впечатление.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой живого концерта. Мы ждем вас!