Бетховен. Шуман. Амлен. Равель

Музыкальный вечер с Хадижой Исрапил

Приглашаем вас на уникальный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки. В программе вечера — произведения великих композиторов, которые завораживают своей глубиной и эмоциональной насыщенностью.

Программа концерта

Людвиг ван Бетховен — Соната № 28 ля мажор, соч. 101

— Соната № 28 ля мажор, соч. 101 Роберт Шуман — «Бабочки», соч. 2

— «Бабочки», соч. 2 Морис Равель — «Ночной Гаспар»

Исполняет Хадижа Исрапил — талантливая пианистка, которая уже успела завоевать признание на международной сцене. Её исполнение произведений классиков будет наполнено свежим взглядом и искренними эмоциями.

Интересные факты

Соната Бетховена была написана в 1816 году и считается одной из самых эмоционально насыщенных его работ. «Бабочки» Шумана, в свою очередь, отражают его любовь к природе и легкость, с которой он воспринимал окружающий мир. А «Ночной Гаспар» Равеля — это погружение в мир снов и фантазий, которое оставляет глубокое впечатление.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой живого концерта. Мы ждем вас!