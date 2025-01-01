Бетховен. Оратория «Христос на Масличной горе»

Возвращение к шедевру: Оратория Бетховена "Христос на Масличной горе"

5 апреля в зале Камерного оркестра Musica Viva прозвучит уникальная оратория Людвига ван Бетховена "Христос на Масличной горе". Это произведение, впервые исполненное в Вене в 1803 году, долгое время оставалось в тени, и лишь недавно стало возвращаться на театральные подмостки.

Исполнители

В этой постановке примут участие:

Лилия Гайсина — сопрано

— сопрано Сергей Годин — тенор

— тенор Игорь Подоплелов — баритон

Под управлением дирижёра Александра Рудина выступит Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова.

Сюжет и исторический контекст

В центре оратории — молитва Христа в Гефсиманском саду, отражающая его внутреннюю борьбу перед распятием. Это произведение стало для Бетховена своеобразным автобиографическим откровением. Время написания совпало с его осознанием неизлечимости глухоты, что, в свою очередь, привело к глубоким размышлениям о жизни и смерти.

Фраза Христа "Да минует меня чаша сия" становится символом мучительного выбора и страдания, что придаёт оратории особую глубину и актуальность. Этот контекст делает произведение не только музыкальным, но и философским высказыванием о человеческих страданиях и надежде на спасение.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность насладиться редким исполнением оратории, которое позволит вам не только услышать величественную музыку Бетховена, но и прикоснуться к его внутреннему миру. Это будет не просто концерт, а погружение в глубокие эмоции и переживания, которые остаются актуальными и сегодня.

Приходите и позвольте музыке Бетховена изменить ваше восприятие искусства!