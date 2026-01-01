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Бетховен, Мендельсон, Шостакович
Киноафиша Бетховен, Мендельсон, Шостакович

Бетховен, Мендельсон, Шостакович

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

Час музыки в Дворце Белосельских-Белозерских

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт «Час музыки», который порадует любителей классической музыки. В программе три великолепных симфонических шедевра, исполненных Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Сергея Федосеева.

Программа концерта

Концерт откроется знаменитой увертюрой «Кориолан» Людвига ван Бетховена. Это произведение, посвященное судьбе римского полководца, иллюстрирует конфликт между чувством и долгом — классический образ сильной личности в столкновениях с судьбой.

Затем зрители насладятся романтической увертюрой «Гебриды» Феликса Мендельсона. Это произведение, вдохновленное живописными пейзажами шотландских островов, передает атмосферу тайны и величия гигантской базальтовой пещеры.

Венчает концерт Первая симфония Дмитрия Шостаковича. Композитор создал это произведение в юном возрасте, и его премьера положила начало мировой славе одного из величайших русских композиторов XX века.

Состав программы

  • Бетховен. «Кориолан», увертюра к трагедии Г.-Й. Коллина
  • Мендельсон. «Гебриды, или Фингалова пещера», симфоническая увертюра
  • Шостакович. Симфония № 1

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 1 час без антракта. Это замечательная возможность насладиться выдающимися произведениями классической музыки в исполнении одного из лучших российских оркестров.

Купить билет на концерт Бетховен, Мендельсон, Шостакович

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11 октября воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41

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