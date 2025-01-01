Меню
Бетховен. Лунная соната. Моцарт. Lacrimosa. Бах. Токката и фуга ре минор
Киноафиша Бетховен. Лунная соната. Моцарт. Lacrimosa. Бах. Токката и фуга ре минор

Бетховен. Лунная соната. Моцарт. Lacrimosa. Бах. Токката и фуга ре минор

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт популярной классики: волшебство музыки и живописи

Вы услышите знаменитые произведения, которые называют популярной классикой. Эти выдающиеся опусы с разных времён и из разных стран покорили сердца слушателей и остаются любимыми во всём мире на протяжении многих столетий.

Неожиданная загадка Баха

В программе прозвучит токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Это сочинение, по историческим данным, вызывает споры относительно своего авторства и времени написания. Оригинал нотного текста утерян, а первая публикация, основанная на рукописи немецкого органиста Иоганнеса Рингка, появилась лишь в 1833 году благодаря усилиям Феликса Мендельсона.

Реквием Моцарта: загадка и эмоции

Невозможно представить концерт без Реквиема Вольфганга Амадея Моцарта. Это незавершённое произведение, над которым композитор работал до последнего дня своей жизни, выделяется среди его творчества и имеет огромное значение для мировой культуры. Моцарт был уверен, что пишет «погребальную песнь» для себя, и его знаменитая трепетная часть Lacrimosa стала одним из последних произведений, написанных композитором.

Лунная соната: мечты о любви

Соната №14 Людвига ван Бетховена, известная как «Лунная соната», была написана в 1801 году и посвящена первой любви композитора — графине Джульетте Гвиччарди. Это произведение пронизано духом романтики и выражает мятежную душу человека, о чем свидетельствует её гипнотизирующая мелодия, завораживающая слушателей.

Музыка и живопись: уникальное соединение

Наш концерт — это не только возможность насладиться музыкой, но и уникальная инсталляция, посвящённая живописи Винсента Ван Гога, который создал более 2100 работ всего за 10 лет. Позвольте любимой музыке, вдохновенному исполнению и знакомым образам, объединённым в пространстве старинного собора, подарить вам отличное настроение.

