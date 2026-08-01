Бетховен, Брамс, Равель, Дебюсси. Вечер в музее Скрябина

Музыкальный вечер в Музее Скрябина

В Музее Скрябина состоится спектакль-концерт, посвящённый произведениям великих композиторов: Бетховена, Брамса, Равеля и Дебюсси. В программе объединены сочинения четырёх мастеров, что позволяет проследить связь разных эпох в европейской классике. Этот вечер будет интересен не только любителям классической музыки, но и всем, кто хочет больше узнать о взаимодействии музыкальных стилей из разных временных периодов.

Уютный зал Музея, расположенный в тихом московском дворике, станет идеальной сценой для исполнения любимых произведений фортепианной классики. На концерте будут представлены три эпохи: классическая ясность Бетховена, романтическая мощь Брамса и утончённая палитра французских композиторов Равеля и Дебюсси.

Программа концерта

Первое отделение откроет Соната № 17 ре минор Бетховена, известная как «Буря». Несмотря на отсутствие обозначения «соната-фантазия», в музыке чувствуется свобода и непредсказуемость, в которой резко контрастируют эмоциональные состояния и звучат драматические паузы. Две рапсодии Брамса продолжат немецкую линию, погружая слушателей в позднеромантическую атмосферу, требующую от исполнителя виртуозности и глубокого понимания музыкальной формы.

Во втором отделении прозвучит Сонатина Равеля и Бергамасская сюита Дебюсси. Здесь акцент будет сделан на изящество, хрупкость звуковых впечатлений и игру света и цвета. Завершит концерт знаменитый «Лунный свет» — одно из самых великолепных произведений фортепианного репертуара.

Исполняющие произведения

В программе:

I отделение

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

Соната № 17 ре минор, op. 31 № 2

Йоханнес Брамс (1833-1897)

Две рапсодии, op. 79

II отделение

Морис Равель (1875-1937)

Сонатина

Клод Дебюсси (1862-1918)

Бергамасская сюита

«Прелюдия» (Prelude) — «Менуэт» (Menuet) — «Лунный свет» (Clair de lune) — «Паспье» (Passepied)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Исполнение доверено лауреату международных конкурсов Анне Асташкиной (фортепиано). Концерт будет проходить с антрактом.

Уважаемые зрители! Напоминаем, что места 1-17 на балконе имеют ограниченную зону видимости.