Бетховен, Брамс, Равель, Дебюсси. Вечер в музее Скрябина

В Музее Скрябина состоится спектакль-концерт, посвящённый произведениям великих композиторов: Бетховена, Брамса, Равеля и Дебюсси. В программе объединены сочинения четырёх мастеров, что позволяет проследить связь разных эпох в европейской классике. Этот вечер будет интересен не только любителям классической музыки, но и всем, кто хочет больше узнать о взаимодействии музыкальных стилей из разных временных периодов.
Уютный зал Музея, расположенный в тихом московском дворике, станет идеальной сценой для исполнения любимых произведений фортепианной классики. На концерте будут представлены три эпохи: классическая ясность Бетховена, романтическая мощь Брамса и утончённая палитра французских композиторов Равеля и Дебюсси.
Первое отделение откроет Соната № 17 ре минор Бетховена, известная как «Буря». Несмотря на отсутствие обозначения «соната-фантазия», в музыке чувствуется свобода и непредсказуемость, в которой резко контрастируют эмоциональные состояния и звучат драматические паузы. Две рапсодии Брамса продолжат немецкую линию, погружая слушателей в позднеромантическую атмосферу, требующую от исполнителя виртуозности и глубокого понимания музыкальной формы.
Во втором отделении прозвучит Сонатина Равеля и Бергамасская сюита Дебюсси. Здесь акцент будет сделан на изящество, хрупкость звуковых впечатлений и игру света и цвета. Завершит концерт знаменитый «Лунный свет» — одно из самых великолепных произведений фортепианного репертуара.
В программе:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Исполнение доверено лауреату международных конкурсов Анне Асташкиной (фортепиано). Концерт будет проходить с антрактом.
Уважаемые зрители! Напоминаем, что места 1-17 на балконе имеют ограниченную зону видимости.