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Бетховен, Брамс, Равель, Дебюсси. Вечер в музее Скрябина
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Киноафиша Бетховен, Брамс, Равель, Дебюсси. Вечер в музее Скрябина

Бетховен, Брамс, Равель, Дебюсси. Вечер в музее Скрябина

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыкальный вечер в Музее Скрябина

В Музее Скрябина состоится спектакль-концерт, посвящённый произведениям великих композиторов: Бетховена, Брамса, Равеля и Дебюсси. В программе объединены сочинения четырёх мастеров, что позволяет проследить связь разных эпох в европейской классике. Этот вечер будет интересен не только любителям классической музыки, но и всем, кто хочет больше узнать о взаимодействии музыкальных стилей из разных временных периодов.

Уютный зал Музея, расположенный в тихом московском дворике, станет идеальной сценой для исполнения любимых произведений фортепианной классики. На концерте будут представлены три эпохи: классическая ясность Бетховена, романтическая мощь Брамса и утончённая палитра французских композиторов Равеля и Дебюсси.

Программа концерта

Первое отделение откроет Соната № 17 ре минор Бетховена, известная как «Буря». Несмотря на отсутствие обозначения «соната-фантазия», в музыке чувствуется свобода и непредсказуемость, в которой резко контрастируют эмоциональные состояния и звучат драматические паузы. Две рапсодии Брамса продолжат немецкую линию, погружая слушателей в позднеромантическую атмосферу, требующую от исполнителя виртуозности и глубокого понимания музыкальной формы.

Во втором отделении прозвучит Сонатина Равеля и Бергамасская сюита Дебюсси. Здесь акцент будет сделан на изящество, хрупкость звуковых впечатлений и игру света и цвета. Завершит концерт знаменитый «Лунный свет» — одно из самых великолепных произведений фортепианного репертуара.

Исполняющие произведения

В программе:

I отделение

  • Людвиг ван Бетховен (1770-1827)
  • Соната № 17 ре минор, op. 31 № 2
  • Йоханнес Брамс (1833-1897)
  • Две рапсодии, op. 79

II отделение

  • Морис Равель (1875-1937)
  • Сонатина
  • Клод Дебюсси (1862-1918)
  • Бергамасская сюита
  • «Прелюдия» (Prelude) — «Менуэт» (Menuet) — «Лунный свет» (Clair de lune) — «Паспье» (Passepied)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Исполнение доверено лауреату международных конкурсов Анне Асташкиной (фортепиано). Концерт будет проходить с антрактом.

Уважаемые зрители! Напоминаем, что места 1-17 на балконе имеют ограниченную зону видимости.

Купить билет на концерт Бетховен, Брамс, Равель, Дебюсси. Вечер в музее Скрябина

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Август
23 августа воскресенье
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11

Фотографии

Бетховен, Брамс, Равель, Дебюсси. Вечер в музее Скрябина

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