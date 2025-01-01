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Бетховен: борьба и триумф
Киноафиша Бетховен: борьба и триумф

Бетховен: борьба и триумф

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Бетховена в Свердловской детской филармонии

Великий Людвиг ван Бетховен – первый вестник эпохи романтизма. Эта фигура грандиозна и загадочна, и до сих пор остается не до конца понятая ни современниками, ни потомками.

Погружение в мир музыки

На концерте вы сможете услышать фрагменты самых известных произведений Бетховена. Его музыка полна противоречий: здесь любовь и нежность соседствуют с порывами мятежной души композитора.

Образ композитора

Мы также взглянем на вечно взлохмаченный образ Бетховена на портретах и попробуем разглядеть за ним реального человека. Участники концерта создадут уникальный образ композитора, используя различные музыкальные инструменты.

Что вас ждет?

Приходите и погрузитесь в глубокие эмоциональные переживания, которые заключены в его произведениях. Это шанс расслышать нечто большее, чем просто ноты на бумаге, а пережить мощь и красоту музыки Бетховена.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт состоится в Свердловской детской филармонии. Подробности можно узнать на сайте филармонии.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
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