Бетховен: борьба и триумф

Концерт музыки Бетховена в Свердловской детской филармонии

Великий Людвиг ван Бетховен – первый вестник эпохи романтизма. Эта фигура грандиозна и загадочна, и до сих пор остается не до конца понятая ни современниками, ни потомками.

Погружение в мир музыки

На концерте вы сможете услышать фрагменты самых известных произведений Бетховена. Его музыка полна противоречий: здесь любовь и нежность соседствуют с порывами мятежной души композитора.

Образ композитора

Мы также взглянем на вечно взлохмаченный образ Бетховена на портретах и попробуем разглядеть за ним реального человека. Участники концерта создадут уникальный образ композитора, используя различные музыкальные инструменты.

Что вас ждет?

Приходите и погрузитесь в глубокие эмоциональные переживания, которые заключены в его произведениях. Это шанс расслышать нечто большее, чем просто ноты на бумаге, а пережить мощь и красоту музыки Бетховена.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт состоится в Свердловской детской филармонии. Подробности можно узнать на сайте филармонии.