Бетховен. Барток. Брамс
Бетховен. Барток. Брамс

0+
Возраст 0+

О концерте

Камерная музыка от выдающихся композиторов

В преддверии нового концерта представляем вашему вниманию потрясающий репертуар, который порадует любителей камерной музыки. На сцене выступит знаменитый Квартет имени Вайнберга, в состав которого входят:

  • Ксения Гамарис (скрипка)
  • Анна Янчишина (скрипка)
  • Иван Агафонов (альт)
  • Пётр Каретников (виолончель)

Концерт будет вести талантливая Ирина Винкевич.

Программа концерта

В программе звучат выдающиеся камерные произведения трех великих композиторов:

  • Барток — Струнный квартет № 3
  • Бетховен — Большая фуга для струнного квартета си-бемоль мажор, оп. 133
  • Брамс — Струнный квартет № 3 си-бемоль мажор

Зрители смогут насладиться романтической магией Брамса, грандиозной «Большой фугой» Бетховена и экспрессивным новаторством Бартока. Эти произведения являются совершенными образцами жанра, и в руках талантливого квартета они приобретут новое звучание, покоряя сердца публики на мировых площадках.

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

