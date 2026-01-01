Бетховен. Барток. Брамс

Камерная музыка от выдающихся композиторов

В преддверии нового концерта представляем вашему вниманию потрясающий репертуар, который порадует любителей камерной музыки. На сцене выступит знаменитый Квартет имени Вайнберга, в состав которого входят:

Ксения Гамарис (скрипка)

Анна Янчишина (скрипка)

Иван Агафонов (альт)

Пётр Каретников (виолончель)

Концерт будет вести талантливая Ирина Винкевич.

Программа концерта

В программе звучат выдающиеся камерные произведения трех великих композиторов:

Барток — Струнный квартет № 3

— Струнный квартет № 3 Бетховен — Большая фуга для струнного квартета си-бемоль мажор, оп. 133

— Большая фуга для струнного квартета си-бемоль мажор, оп. 133 Брамс — Струнный квартет № 3 си-бемоль мажор

Зрители смогут насладиться романтической магией Брамса, грандиозной «Большой фугой» Бетховена и экспрессивным новаторством Бартока. Эти произведения являются совершенными образцами жанра, и в руках талантливого квартета они приобретут новое звучание, покоряя сердца публики на мировых площадках.