Бетховен. Барток. Брамс

В преддверии нового концерта представляем вашему вниманию потрясающий репертуар, который порадует любителей камерной музыки. На сцене выступит знаменитый Квартет имени Вайнберга, в состав которого входят:
Концерт будет вести талантливая Ирина Винкевич.
В программе звучат выдающиеся камерные произведения трех великих композиторов:
Зрители смогут насладиться романтической магией Брамса, грандиозной «Большой фугой» Бетховена и экспрессивным новаторством Бартока. Эти произведения являются совершенными образцами жанра, и в руках талантливого квартета они приобретут новое звучание, покоряя сердца публики на мировых площадках.