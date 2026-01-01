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Бетховен. Аврора. Четыре сонаты. А. Ланин (фортепиано)
Билеты от 700₽
Киноафиша Бетховен. Аврора. Четыре сонаты. А. Ланин (фортепиано)

Бетховен. Аврора. Четыре сонаты. А. Ланин (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Вечер классической музыки с Арсением Лариным

В Доме музыки состоится концерт, в программе которого прозвучат четыре сонаты Бетховена в исполнении пианиста Арсения Ларина. Зрителей ожидают:

  • Соната № 21 «Аврора»
  • Соната № 22
  • Соната № 24
  • Соната № 25

Соната № 21 «Аврора» известна своей виртуозностью и передает восхищение природой, подчиненное разуму. Соната № 22 впечатляет необычной структурой и полетом фантазии композитора. Соната № 24, посвященная графине Терезе фон Брунсвик, отражает лирико-философское восприятие жизни, а Соната № 25 запоминается своей миниатюрностью и народными мотивами.

Уникальный шанс насладиться Бетховеном

32 сонаты Бетховена в исполнении самых ярких пианистов современности — это возможность открыть для себя многогранный мир музыки Бетховена XXI века. Эти произведения, когда-то названные великой русской пианисткой М. Юдиной «Новым заветом», продолжают оставаться желанными номерами концертных программ. Овладение всем циклом бетховенских сонат — настоящая мечта каждого серьезного пианиста.

Арсений Ларин

Арсений Ларин — выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов. Он является победителем Международного конкурса им. Шопена в Нарве и обладателем Гран-при VI Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Ларин активно участвует в международных фестивалях, таких как XII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» и «Золотая панорама» в Зальцбурге.

Купить билет на концерт Бетховен. Аврора. Четыре сонаты. А. Ланин (фортепиано)

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Октябрь
25 октября воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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