Бетховен. Аврора. Четыре сонаты. А. Ланин (фортепиано)

Вечер классической музыки с Арсением Лариным

В Доме музыки состоится концерт, в программе которого прозвучат четыре сонаты Бетховена в исполнении пианиста Арсения Ларина. Зрителей ожидают:

Соната № 21 «Аврора»

Соната № 22

Соната № 24

Соната № 25

Соната № 21 «Аврора» известна своей виртуозностью и передает восхищение природой, подчиненное разуму. Соната № 22 впечатляет необычной структурой и полетом фантазии композитора. Соната № 24, посвященная графине Терезе фон Брунсвик, отражает лирико-философское восприятие жизни, а Соната № 25 запоминается своей миниатюрностью и народными мотивами.

Уникальный шанс насладиться Бетховеном

32 сонаты Бетховена в исполнении самых ярких пианистов современности — это возможность открыть для себя многогранный мир музыки Бетховена XXI века. Эти произведения, когда-то названные великой русской пианисткой М. Юдиной «Новым заветом», продолжают оставаться желанными номерами концертных программ. Овладение всем циклом бетховенских сонат — настоящая мечта каждого серьезного пианиста.

Арсений Ларин

Арсений Ларин — выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов. Он является победителем Международного конкурса им. Шопена в Нарве и обладателем Гран-при VI Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Ларин активно участвует в международных фестивалях, таких как XII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» и «Золотая панорама» в Зальцбурге.