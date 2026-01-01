Бетховен. Аппасионата. Три сонаты. Т. Владимиров (фортепиано)

Вечер музыки Бетховена в московском Доме Музыки

В Доме музыки прозвучат три сонаты Бетховена в исполнении Тимофея Владимирова (фортепиано). В программе — «Аппассионата», Соната № 27 и Соната № 28.

Аппассионата

«Аппассионата» поражает накалом страстей и воспевает торжество человеческой воли и разума. Это произведение получило высокую оценку от поклонников творчества Бетховена, которые называют его «пламенным потоком в гранитном русле» и «изумительной, нечеловеческой музыкой». Сам композитор считал эту сонату лучшей из своих работ.

Соната № 27

Соната № 27 отражает «борьбу между рассудком и сердцем». Возможно, это произведение связано с личной драмой Морца Лихновского, которому Бетховен посвятил эту сонату. Аристократ влюбился в певицу из придворного театра, и, несмотря на социальные преграды, их любовь завершилась счастливым бракосочетанием.

Соната № 28

Соната № 28 открывает группу поздних сонат Бетховена, где композитор отходит от революционного пафоса, предпочитая философское осмысление жизни. Эта соната, написанная в ля-мажоре, была посвящена талантливой пианистке Доротее Эртман, которую Бетховен сравнивал с христианской покровительницей музыки.

Концерт станет прекрасной возможностью насладиться шедеврами Бетховена. Исполнение Тимофея Владимирова, лауреата международных конкурсов, не оставит равнодушным ни одного ценителя классической музыки.