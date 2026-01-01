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Бетховен. Аппасионата. Три сонаты. Т. Владимиров (фортепиано)
Билеты от 700₽
Киноафиша Бетховен. Аппасионата. Три сонаты. Т. Владимиров (фортепиано)

Бетховен. Аппасионата. Три сонаты. Т. Владимиров (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Вечер музыки Бетховена в московском Доме Музыки

В Доме музыки прозвучат три сонаты Бетховена в исполнении Тимофея Владимирова (фортепиано). В программе — «Аппассионата», Соната № 27 и Соната № 28.

Аппассионата

«Аппассионата» поражает накалом страстей и воспевает торжество человеческой воли и разума. Это произведение получило высокую оценку от поклонников творчества Бетховена, которые называют его «пламенным потоком в гранитном русле» и «изумительной, нечеловеческой музыкой». Сам композитор считал эту сонату лучшей из своих работ.

Соната № 27

Соната № 27 отражает «борьбу между рассудком и сердцем». Возможно, это произведение связано с личной драмой Морца Лихновского, которому Бетховен посвятил эту сонату. Аристократ влюбился в певицу из придворного театра, и, несмотря на социальные преграды, их любовь завершилась счастливым бракосочетанием.

Соната № 28

Соната № 28 открывает группу поздних сонат Бетховена, где композитор отходит от революционного пафоса, предпочитая философское осмысление жизни. Эта соната, написанная в ля-мажоре, была посвящена талантливой пианистке Доротее Эртман, которую Бетховен сравнивал с христианской покровительницей музыки.

Концерт станет прекрасной возможностью насладиться шедеврами Бетховена. Исполнение Тимофея Владимирова, лауреата международных конкурсов, не оставит равнодушным ни одного ценителя классической музыки.

Купить билет на концерт Бетховен. Аппасионата. Три сонаты. Т. Владимиров (фортепиано)

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Декабрь
24 декабря четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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