Бетховен-255. Александр Сладковский, РНМСО
Билеты от 400₽
Музыкальное путешествие: Брамс и Бетховен на одной сцене

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный произведениям двух величайших композиторов – Иоганна Брамса и Луиджи Бетховена.

Брамс: концерт для скрипки и виолончели

В центре внимания – Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ре мажор, соч. 77 Иоганна Брамса. Это произведение считается одним из самых выдающихся в камерной музыке. Оно сочетает в себе глубокую эмоциональность и танцевальные ритмы, прекрасно представляя композиторский стиль Брамса – смешение традиций с революционными подходами. Премьера концерта состоялась в 1887 году, и с тех пор он завоевал сердца многих слушателей.

Бетховен: симфония № 3 «Героическая»

На концерте также прозвучит Симфония № 3 ми-бемоль мажор, соч. 55 Бетховена, известная как «Героическая». Эта симфония, написанная в 1803-1804 годах, знаменует собой переход к новому этапу в музыкальной истории. В ней Бетховен выражает свои чувства по отношению к героизму, свободе и идеалам человечества. Редакция Густава Малера добавляет новый взгляд на это классическое произведение, обогащая его аудиальный опыт.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки, где каждый аккорд звучит как путеводная звезда в эпоху гениев!

Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 400 ₽

