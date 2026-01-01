Бетховен • Паганини • Брамс • Дебюсси. Виолончель и фортепиано. Вечер при свечах

Музыка в камерном исполнении: концерт с участием молодых талантов

Вечер камерной музыки, который состоится в Театральной Хоромине, предлагает слушателям уникальную возможность насладиться близостью звучания фортепиано и виолончели. Этот концерт объединяет разные музыкальные миры, оставляя за зрителем право просто наслаждаться звуками без анализа.

Исполнители

В концерте выступят молодые и талантливые виолончелисты:

Тихон Евланов — стипендиат фонда «Новые имена», обладатель Гран-при конкурса «Солист оркестра» (2020) и первых премий на Cello Mahler Prize Competition (2021) и Международном конкурсе имени Г. Свиридова (2021). Финалист грантов Мэра Москвы (2024).

— стипендиат фонда «Новые имена», обладатель Гран-при конкурса «Солист оркестра» (2020) и первых премий на Cello Mahler Prize Competition (2021) и Международном конкурсе имени Г. Свиридова (2021). Финалист грантов Мэра Москвы (2024). Ярослав Шмидт — также стипендиат фонда «Новые имена», обладатель первых премий IV Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей им. Гнесиных «Cello-Bass» (2022) и Общероссийского конкурса «Молодые Дарования России».

Партия фортепиано будет исполнена Софьей Корноуховой — лауреаткой международных конкурсов с множеством наград, включая первые премии San Dona Di Piave (Италия, 2022), «MusicGoldenTrophy» (США) и имя А. Скрябина (Париж).

Программа концерта

В программе звучат произведения следующих композиторов:

Людвиг ван Бетховен — Соната для валторны и фортепиано фа мажор, op. 17 (переложение для виолончели и фортепиано)

— Соната для валторны и фортепиано фа мажор, op. 17 (переложение для виолончели и фортепиано) Иоганнес Брамс — Соната № 2 для виолончели и фортепиано фа мажор, op. 99

— Соната № 2 для виолончели и фортепиано фа мажор, op. 99 Клод Дебюсси — Соната для виолончели и фортепиано ре минор, L. 135

— Соната для виолончели и фортепиано ре минор, L. 135 Никколо Паганини — Вариации на тему из оперы Джоаккино Россини «Моисей в Египте»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Заключение

Не упустите возможность стать свидетелем исполнения лауреатов международных конкурсов в уютной атмосфере Театральной Хоромины. Этот вечер обязательно оставит незабываемые впечатления.