Спектакль "Бесы": актуальность Достоевского сегодня

В основу спектакля "Бесы" легли ключевые линии одноименного романа Федора Достоевского. С гениальной прозорливостью автор раскрыл суть протестных движений, указав на их источники. Название произведения не случайно — оно подчеркивает его актуальность и в наше время.

Спектакль "Бесы" отражает современность, помогает зрителям понять и переосмыслить великие идеи Достоевского. Эта постановка — не просто художественная интерпретация, но и глубокое исследование социальных конфликтов и философских вопросов, которые волнуют общество и сегодня.

Команда создания спектакля

Инсценировку и постановку осуществил Владимир Уваров. Художественное оформление было доверено Николаю Пархоменко и Анне Кеменевой, а музыкальное оформление подготовил Антон Медведский. В спектакле заняты талантливые актеры:

Виктор Чупров

Александр Анисимов

Елена Станчиц

Максим Чопчиян (Александр Горбанев)

Светлана Бакулина

Руслан Китайгородский

Ольга Суворова

Виталина Гусак

Николай Пархоменко

Сергей Галустянц

Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный театральный опыт. Спектакль "Бесы" — это шанс увидеть и почувствовать важные вопросы о нашем времени через призму классической литературы.