Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бесы
Киноафиша Бесы

Спектакль Бесы

Постановка
Странник 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль "Бесы": актуальность Достоевского сегодня

В основу спектакля "Бесы" легли ключевые линии одноименного романа Федора Достоевского. С гениальной прозорливостью автор раскрыл суть протестных движений, указав на их источники. Название произведения не случайно — оно подчеркивает его актуальность и в наше время.

Спектакль "Бесы" отражает современность, помогает зрителям понять и переосмыслить великие идеи Достоевского. Эта постановка — не просто художественная интерпретация, но и глубокое исследование социальных конфликтов и философских вопросов, которые волнуют общество и сегодня.

Команда создания спектакля

Инсценировку и постановку осуществил Владимир Уваров. Художественное оформление было доверено Николаю Пархоменко и Анне Кеменевой, а музыкальное оформление подготовил Антон Медведский. В спектакле заняты талантливые актеры:

  • Виктор Чупров
  • Александр Анисимов
  • Елена Станчиц
  • Максим Чопчиян (Александр Горбанев)
  • Светлана Бакулина
  • Руслан Китайгородский
  • Ольга Суворова
  • Виталина Гусак
  • Николай Пархоменко
  • Сергей Галустянц

Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный театральный опыт. Спектакль "Бесы" — это шанс увидеть и почувствовать важные вопросы о нашем времени через призму классической литературы.

Режиссер
Владимир Уваров
В ролях
Виктор Чупров
Александр Анисимов
Елена Станчиц
Максим Чопчиян
Александр Горбанев

Купить билет на спектакль Бесы

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

В ближайшие дни

Квест «Малефисента в мире Диснея»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Малефисента в мире Диснея»
26 сентября в 15:50 «Взаперти» на Загородном
от 7600 ₽
Квест «Динозавры: Парк юрского периода»
12+
Иммерсивный
Квест «Динозавры: Парк юрского периода»
9 декабря в 12:40 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Квест-перформанс «Фараон»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Фараон»
14 октября в 18:45 «Взаперти» на Казанской
от 6600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше