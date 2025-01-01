Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бесы
Киноафиша Бесы

Спектакль Бесы

Постановка
Городской театр 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Бесы» Достоевского в Городском театре

Городской театр приглашает зрителей на спектакль «Бесы», основанный на произведении Фёдора Достоевского. Это постановка, в которой молодые актеры ведут диалоги о самом важном — о смысле человеческого существования и о вере в нечто высшее.

Смысл и выбор

Спектакль поднимает ключевые вопросы: как сделать выбор между личными интересами и благом для страны и человечества? В каждой сцене зрители увидят, как герои борются с внутренними конфликтами и ищут ответы на важные жизненные вопросы.

Человеческая жизнь выше целей

Одной из центральных идей спектакля является мысль, что никакая цель не может оправдать утрату человеческой жизни. Это важное напоминание о ценности каждого отдельного человека и о том, что наши действия должны быть осмысленными и гуманными.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и провокационный спектакль в исполнении Городского театра. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Федор Климов
В ролях
Игорь Дудоладов
Константин Плотников
Вячеслав Коробицин
Виталий Сазонов
Дмитрий Хасанов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Городской театр. Сцена на Галерной Санкт-Петербург, Галерная, 43
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Бесы Бесы Бесы Бесы

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
1 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
7 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
Незнайка и его друзья
6+
Детский
Незнайка и его друзья
30 октября в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше