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Киноафиша Бестолочь

Спектакль Бестолочь

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в классической комедии положений по пьесе Марка Камолетти «Бестолочь» в Москве

Спектакль «Бестолочь» — это классическая комедия положений, которая обещает зрителям массу смеха и неожиданных поворотов. В центре сюжета — супружеская чета, решившая нанять домой служанку Анну, которая оказывается настоящей недотёпой. Ее неуклюжие действия становятся постоянным источником шуток и остроумных комментариев в семье.

Однако, когда муж спешит в командировку, а жена уходит к родителям, Анну отправляют к её родственникам в деревню. Дом остается пустым, но ненадолго — события принимают неожиданный оборот!

Особенности спектакля

Как и любая комедия положений, «Бестолочь» наполнена стремительным действием, внезапными поворотами и запутанной интригой. Зрители смогут насладиться не только яркими персонажами, но и динамичным сюжетом, который держит в напряжении до самого конца.

Команда создателей

  • Режиссёр: Роман Самгин
  • Художник: Ольга Шагалина
  • Балетмейстер: Олег Глушков
  • Продюсер: Леонид Роберман

Актёрский состав

В спектакле сыграют:

  • Олеся Железняк
  • Юлия Меньшова
  • Андрей Ильин
  • Михаил Полицеймако / Андрей Носков / Александр Чернявский
  • Елена Галибина / Зоя Буряк

Продолжительность

Спектакль идет 2 часа 30 минут.

Не упустите возможность насладиться этой яркой комедией, которая подарит вам хорошее настроение и массу положительных эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
20:00

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