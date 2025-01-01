Звезды театра и кино в классической комедии положений по пьесе Марка Камолетти «Бестолочь» в Москве

Спектакль «Бестолочь» — это классическая комедия положений, которая обещает зрителям массу смеха и неожиданных поворотов. В центре сюжета — супружеская чета, решившая нанять домой служанку Анну, которая оказывается настоящей недотёпой. Ее неуклюжие действия становятся постоянным источником шуток и остроумных комментариев в семье.

Однако, когда муж спешит в командировку, а жена уходит к родителям, Анну отправляют к её родственникам в деревню. Дом остается пустым, но ненадолго — события принимают неожиданный оборот!

Особенности спектакля

Как и любая комедия положений, «Бестолочь» наполнена стремительным действием, внезапными поворотами и запутанной интригой. Зрители смогут насладиться не только яркими персонажами, но и динамичным сюжетом, который держит в напряжении до самого конца.

Команда создателей

Режиссёр: Роман Самгин

Роман Самгин Художник: Ольга Шагалина

Ольга Шагалина Балетмейстер: Олег Глушков

Олег Глушков Продюсер: Леонид Роберман

Актёрский состав

В спектакле сыграют:

Олеся Железняк

Юлия Меньшова

Андрей Ильин

Михаил Полицеймако / Андрей Носков / Александр Чернявский

Елена Галибина / Зоя Буряк

Продолжительность

Спектакль идет 2 часа 30 минут.

Не упустите возможность насладиться этой яркой комедией, которая подарит вам хорошее настроение и массу положительных эмоций!