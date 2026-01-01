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Best of Stand Up Perm. Лучшее за 2026 год
Киноафиша Best of Stand Up Perm. Лучшее за 2026 год

Best of Stand Up Perm. Лучшее за 2026 год

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт лучших комиков Перми

В культурном пространстве «Часовой завод» (Пермь) пройдет большой стендап-концерт с участием лучших комиков города. Пермские комики известны своими выступлениями в крупнейших юмористических проектах на канале ТНТ и в проектах от VK. Они не только покоряют сердца зрителей, но и становятся победителями стендап-фестивалей, демонстрируя высокое качество комедийного искусства.

Комики из Перми более 10 лет радуют публику остроумными шутками и занимают сцены по всей стране. Этот концерт обещает стать настоящим праздником смеха для всех ценителей юмора.

Что вас ждет на концерте?

На сцене выступят как медийные комики, так и новички, что сделает вечеринку разнообразной и интересной для всех возрастов. Темы шуток будут близки каждому, и гарантировано поднимут настроение даже в самые хмурые дни.

Не упустите возможность насладиться атмосферой смеха и позитива на стендап-концерте! Это будет событие, которое стоит посетить.

Купить билет на концерт Best of Stand Up Perm. Лучшее за 2026 год

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В других городах
Ноябрь
20 ноября пятница
20:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 700 ₽
22:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28

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