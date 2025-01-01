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Best of Stand Up Perm. Лучшее за 2025 год
Киноафиша Best of Stand Up Perm. Лучшее за 2025 год

Best of Stand Up Perm. Лучшее за 2025 год

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой стендап-концерт: смех без границ!

Приглашаем вас на невероятное событие – Большой стендап-концерт с участием лучших комиков города! Это уникальная возможность насладиться самыми смешными шутками и остроумными наблюдениями, которые были созданы в 2025 году.

Что вас ждёт?

На сцене появятся известные комики, которые уже завоевали сердца зрителей своими выступлениями. Каждый из них привнесет свою уникальную манеру и стиль, чтобы сделать этот вечер незабываемым. Вы сможете услышать как свежие шутки, так и проверенные временем номера, которые обязательно поднимут вам настроение!

Почему стоит посетить?

  • Лучшие комики: В программе примут участие известные лица, которые регулярно выступают на главных площадках страны.
  • Неповторимая атмосфера: Ощутите магию живого выступления, где смех зрителей становится частью шоу.
  • Забудьте о заботах: Этот вечер создан для того, чтобы вы могли расслабиться и насладиться юмором в лучшем его проявлении.

Покупка билетов

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, чтобы гарантировать себе лучшие места в зале.

Приходите и наслаждайтесь вечером, полным смеха и позитива!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 21 ноября
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
20:00 от 600 ₽

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