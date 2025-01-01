Меню
Best of Stage
Киноафиша Best of Stage

Best of Stage

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой стендап концерт: вечеринка смеха в центре Питера

Приглашаем вас на захватывающее событие — большой стендап концерт с участием пяти опытных комиков из Санкт-Петербурга и Москвы. Это уникальная возможность погрузиться в мир комедии и насладиться живым выступлением лучших мастеров слова.

Что вас ждет?

На концерте вы услышите самые смешные материалы от комиков, которые знают, как рассмешить публику. Это идеальный формат для тех, кто хочет провести вечер в непринужденной атмосфере и познакомиться со стендапом в оффлайн-формате.

Необходимая атмосфера

Заведение, где пройдет шоу, находится в центре Питера и предлагает атмосферный бар, где вы сможете насладиться неаполитанской пиццей и большим выбором крафтовых напитков. Что может быть лучше для создания идеального вечера выходного, чем лучшие шутки и вкусная еда?

Почему стоит прийти?

Стендап — это не просто комедия, это возможность увидеть мир с другой стороны, прочувствовать живую реакцию зрителей и стать частью незабываемого шоу. Приходите и убедитесь сами, что смех — это лучшее лекарство в любое время!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1400 ₽ 21:30 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
17:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:30 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1400 ₽ 21:30 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
17:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:30 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1400 ₽ 21:30 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
17:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:30 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
14 сентября в 19:00 Sumbur
от 600 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
4 декабря в 19:00 Благородная гниль
от 4700 ₽
Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
18 октября в 22:30 Анненкирхе
от 1200 ₽
