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Best of Rock. Elga & Friends
Билеты от 800₽
Киноафиша Best of Rock. Elga & Friends

Best of Rock. Elga & Friends

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Ураган звука: Elga & Friends представляют «Best of Rock»!

16 августа в Доме Винтажной Музыки пройдет незабываемый концерт «Best of Rock» от Elga & Friends. Это событие обещает стать настоящим рок-ураганом, который перенесет вас в золотую эпоху хард-рока!

Звезды на сцене

В программе прозвучат бессмертные хиты таких легенд, как Rainbow, Dio и Whitesnake. На сцене выступят:

  • Эльга Серебрякова (Dio Project, DDTerra) – Королева рок-вокала с мощным голосом и энергетикой, которая проникает до костей. Дух Дио, Ковердейла и Дженис Джоплин всегда с ней!
  • Лео Фомин (гр. Мастер, Харизма) – Легендарный гитарист и виртуоз, который завораживает своими риффами и гармониями.
  • Стас Козлов (гр. Артур Беркут) – Мощная и драйвовая бас-гитара, которая задаст ритм вечеру.
  • Руслан Парканов (гр. Кайман) – Барабанщик с бескомпромиссным стилем, чьи ритмы заставят ваши сердца биться на все 220!
  • Виктор Бобров (гр. Эсента, The Doors Tribute) – Амбассадор атмосферных клавиш в лучших традициях Джона Лорда и Кена Хенсли.

Не пропустите!

16 августа. Дом Винтажной Музыки. Elga & Friends. «Best of Rock». Это главное рок-событие августа, которое нельзя пропустить!

Билеты уже в продаже! Спешите занять свое место в эпицентре рока! 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 800 ₽

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