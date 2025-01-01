Best of Rock. Elga & Friends

Ураган звука: Elga & Friends представляют «Best of Rock»!

16 августа в Доме Винтажной Музыки пройдет незабываемый концерт «Best of Rock» от Elga & Friends. Это событие обещает стать настоящим рок-ураганом, который перенесет вас в золотую эпоху хард-рока!

Звезды на сцене

В программе прозвучат бессмертные хиты таких легенд, как Rainbow, Dio и Whitesnake. На сцене выступят:

Эльга Серебрякова (Dio Project, DDTerra) – Королева рок-вокала с мощным голосом и энергетикой, которая проникает до костей. Дух Дио, Ковердейла и Дженис Джоплин всегда с ней!

(Dio Project, DDTerra) – Королева рок-вокала с мощным голосом и энергетикой, которая проникает до костей. Дух Дио, Ковердейла и Дженис Джоплин всегда с ней! Лео Фомин (гр. Мастер, Харизма) – Легендарный гитарист и виртуоз, который завораживает своими риффами и гармониями.

(гр. Мастер, Харизма) – Легендарный гитарист и виртуоз, который завораживает своими риффами и гармониями. Стас Козлов (гр. Артур Беркут) – Мощная и драйвовая бас-гитара, которая задаст ритм вечеру.

(гр. Артур Беркут) – Мощная и драйвовая бас-гитара, которая задаст ритм вечеру. Руслан Парканов (гр. Кайман) – Барабанщик с бескомпромиссным стилем, чьи ритмы заставят ваши сердца биться на все 220!

(гр. Кайман) – Барабанщик с бескомпромиссным стилем, чьи ритмы заставят ваши сердца биться на все 220! Виктор Бобров (гр. Эсента, The Doors Tribute) – Амбассадор атмосферных клавиш в лучших традициях Джона Лорда и Кена Хенсли.

Не пропустите!

16 августа. Дом Винтажной Музыки. Elga & Friends. «Best of Rock». Это главное рок-событие августа, которое нельзя пропустить!

Билеты уже в продаже! Спешите занять свое место в эпицентре рока!