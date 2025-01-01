Меню
Best Generation
Билеты от 0₽
Киноафиша Best Generation

Best Generation

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Энергия рока на концерте «Best Generation»

Концерт «Best Generation» предлагает зрителям насыщенную программу, полную захватывающих рок-композиций. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей рок-музыки.

Что ожидать на концерте?

«Best Generation» обещает невероятную атмосферу драйва и энергии. В программе — как классические хиты, так и современные рок-композиции, которые порадуют поклонников разных поколений. Каждый номер будет заряжен мощной энергетикой и эмоциональной искренностью.

Почему стоит посетить?

Концерт соберет ярких исполнителей и талантливых музыкантов, готовых продемонстрировать свои умения на сцене. Участники мероприятия сделают всё, чтобы создать незабываемые впечатления и оставить после себя воспоминания на долгое время.

Не упустите шанс насладиться живой музыкой и отличной атмосферой на концерте «Best Generation». Это событие обещает стать одним из ярких моментов театрального сезона!

Январь
17 января суббота
19:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1

В ближайшие дни

Саша Борсук
18+
Юмор
Саша Борсук
27 декабря в 19:30 Standup Club на Трубной
от 600 ₽
Вечер фортепианной музыки. Виталина Цымбалюк-Романовская
16+
Классическая музыка
Вечер фортепианной музыки. Виталина Цымбалюк-Романовская
11 декабря в 19:00 Центральный дом работников искусств
от 800 ₽
Константин Никольский
18+
Рок
Константин Никольский
3 февраля в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
