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Бесстрашный барин
Киноафиша Бесстрашный барин

Спектакль Бесстрашный барин

Сказка Александра Астафьева о барине, который был «такой смелый, ничего не боялся»
Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Захватывающая история о бесстрашном барине

«В некоем царстве, в некоем государстве был барин - такой смелый, ничего не боялся…» Так начинается русская народная сказка «Бесстрашный барин» в пересказе Александра Афанасьева, которого по праву называют «русским Гриммом». Эта история сочетает в себе мудрость и наивность, страх и смех, что делает её поистине уникальной.

Сюжет и персонажи

В традициях русской культуры, детям с малолетства рассказывали страшилки, и «Бесстрашный барин» не исключение. В этой захватывающей сказке на страницах истории встречаются черти, колдуны, цари и разбойники, а также наш бесстрашный барин, который, несмотря на свою храбрость, натерпелся немало страха!

Интересные факты

Афанасьев, собравший множество народных сказок, создал целую коллекцию, которая отражает дух и традиции своего времени. Как свидетельствуют исследования, его работы не только развлекали, но и передавали важные моральные уроки, что делает их актуальными и сегодня.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене. Спектакль «Бесстрашный барин» обещает быть ярким и незабываемым событием для всей семьи. Подготовьтесь к увлекательному путешествию в мир русских народных сказок!

Режиссер
Марфа Горвиц
В ролях
Алексей Бобров
Дмитрий Бурукин
Дмитрий Бурукин
Людмила Пивоварова
Алексей Мишаков
Денис Баландин

Фотографии

Бесстрашный барин Бесстрашный барин Бесстрашный барин
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