Бессмертные шлягеры 80-х

Два незабываемых концерта, посвященных легендам советской эстрады

9 марта в Государственном Кремлёвском Дворце — два незабываемых концерта, посвященных легендам советской эстрады, нашим любимцам! Эти события соберут на одной сцене артистов, чьи песни стали культовыми, и подарят зрителям самые популярные шлягеры 70-80-х годов «из первых уст».

Участники концерта

2 ноября в концерте примут участие артисты ВИА «Лейся песня», «Поющие сердца», «Добры молодцы», «Надежда» и певец-композитор Александр Шаганов. 9 марта в концерте выступят артисты ВИА «Самоцветы», «Лейся песня», «Поющие сердца», «Добры молодцы» и «Надежда». Ведущий концертов — заслуженный артист России Владимир Михайлов.

Яркие выступления легенд

ВИА «Поющие сердца» исполнит такие хиты, как «Листья закружат», «Кто тебе сказал» и «Вот такая беда». Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца» был очень популярен в Советском Союзе, а их популярность не утратилась и по сей день. ВИА «Лейся песня» представит песни «Обручальное кольцо», «Родная земля», «Где же ты была», которые стали символами своей эпохи. ВИА «Добры молодцы» исполнит такие знаменитые композиции, как «Прощальный вальс», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и другие.

История ансамблей

ВИА «Надежда» познакомит зрителей с песнями «Нежность», «Прощай» и знаменитой «Надеждой», по которой ансамбль получил своё название. А автор популярных хитов Александр Шаганов исполнит свои знаменитые «Атас!», «Комбат» и «Девчонка-девчоночка». ВИА «Самоцветы» порадует зрителей песнями «Там, за облаками», «Всё, что в жизни есть у меня», «Не надо печалиться» и многими другими.

Звезды 80-х на одной сцене

Эти концерты — уникальная возможность вновь услышать песни, которые не потеряли своей актуальности и любви зрителей спустя десятилетия. Знаменитые хиты и живые выступления лучших исполнителей советской эстрады подарят вам незабываемые эмоции и атмосферу той эпохи.