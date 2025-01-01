Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте/спектакле
Билеты от 900₽
Киноафиша
Бессмертные шедевры. Бетховен. Брамс
Бессмертные шедевры. Бетховен. Брамс
6+
классическая музыка
Возраст
6+
Билеты от 900₽
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт
Расписание
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
7 февраля
Большой зал Консерватории
Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00
от 900 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь
12 октября в 20:00
Националь
от 5000 ₽
12+
Шансон
Концерт ко дню рождения Игоря Черненкова
9 сентября в 20:00
Дом винтажной музыки
от 1000 ₽
18+
Юмор
Big Stand Up
12 сентября в 19:00
Standup Club на Трубной
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667