Бессмертные шедевры. Александра Довгань и БСО

Солистка Александра Довгань, одна из ярчайших пианисток современности, даст долгожданное выступление в Москве. Это событие станет значимой вехой для поклонников академической музыки и русской фортепианной школы.
Концерт пройдет под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева и главного дирижера Арсентия Ткаченко. В программе звучат шедевры трех великих композиторов:
Слава Александры начала возрастать с 2018 года, когда она получила Гран-при на II Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition. С тех пор она выступала на самых крупных мировых сценах, включая Концертгебау в Амстердаме и Театр на Елисейских Полях в Париже.
В 2024 году она была удостоена престижной награды Prix Serdang, что подчеркнуло её значительные достижения в музыке. Последнее выступление с Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского состоялось более шести лет назад, и теперь её возвращение становится особенно символичным.
Эдвард Григ и Петр Ильич Чайковский были не только современниками, но и друзьями. Их переписка и дружба оставили заметный след в музыкальной истории. Чайковский описывал свою первую встречу с Григом как «глубокое удовольствие» и отмечал, что музыка Грига воспринимается как родная и близкая.
Этот оркестр, основанный в 1930 году, является одним из самых известных в России и за её пределами. В его репертуаре звучат произведения таких композиторов, как Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян. В 2023 году оркестр был удостоен премии BraVo в номинации «Оркестр года». 2024 год станет важным для коллектива, так как отмечается 50-летие с момента, когда Владимир Федосеев возглавил оркестр.
Не пропустите возможность насладиться выдающимся концертом с участием Александры Довгань и Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского!