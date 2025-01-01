Бессмертные шедевры. Александра Довгань и БСО

Выступление Александры Довгань с Большим симфоническим оркестром

Солистка Александра Довгань, одна из ярчайших пианисток современности, даст долгожданное выступление в Москве. Это событие станет значимой вехой для поклонников академической музыки и русской фортепианной школы.

Дирижеры и программа концерта

Концерт пройдет под руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева и главного дирижера Арсентия Ткаченко. В программе звучат шедевры трех великих композиторов:

Э. Григ: Марш из музыки к пьесе Б. Бьернсона «Сигурд Юрсальфар»

Э. Григ: Концерт для фортепиано с оркестром ля минор

С. Рахманинов: Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром

П. Чайковский: Сюита из балета «Спящая красавица»

Карьера и достижения Александры Довгань

Слава Александры начала возрастать с 2018 года, когда она получила Гран-при на II Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition. С тех пор она выступала на самых крупных мировых сценах, включая Концертгебау в Амстердаме и Театр на Елисейских Полях в Париже.

В 2024 году она была удостоена престижной награды Prix Serdang, что подчеркнуло её значительные достижения в музыке. Последнее выступление с Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского состоялось более шести лет назад, и теперь её возвращение становится особенно символичным.

История дружбы Чайковского и Грига

Эдвард Григ и Петр Ильич Чайковский были не только современниками, но и друзьями. Их переписка и дружба оставили заметный след в музыкальной истории. Чайковский описывал свою первую встречу с Григом как «глубокое удовольствие» и отмечал, что музыка Грига воспринимается как родная и близкая.

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

Этот оркестр, основанный в 1930 году, является одним из самых известных в России и за её пределами. В его репертуаре звучат произведения таких композиторов, как Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян. В 2023 году оркестр был удостоен премии BraVo в номинации «Оркестр года». 2024 год станет важным для коллектива, так как отмечается 50-летие с момента, когда Владимир Федосеев возглавил оркестр.

Не пропустите возможность насладиться выдающимся концертом с участием Александры Довгань и Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского!