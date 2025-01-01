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Бессмертной возлюбленной. Бах, Моцарт, Шуман
Киноафиша Бессмертной возлюбленной. Бах, Моцарт, Шуман

Бессмертной возлюбленной. Бах, Моцарт, Шуман

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт "Истории любви" в Духовой Академии Воронцова

В камерной обстановке концертного зала Духовой Академии Воронцова вас ждет уникальный музыкальный вечер, посвященный вечной теме любви. Здесь вы сможете услышать истории любви на языке, в котором неизъяснимое становится понятным каждому сердцу.

Тайны любви Бетховена

Непередаваемые чувства, в которых переплетаются радость и печаль, были адресованы Людвигом ван Бетховеном юной графине Джульетте Гвиччарди. Эти письма, ставшие бессмертным свидетельством любви, были опубликованы в четырехтомном издании, но до сих пор ведутся споры о личности его возлюбленной.

Музыка как бессмертная любовь

Слова о том, что «Любовь побеждает смерть», находят свое отражение в произведениях величайших композиторов. Вечер обещает стать путешествием сквозь эпохи, где звучат проникновенные истории, рассказанные от первого лица. Подумайте, возможно, именно музыка — это та самая настоящая бессмертная возлюбленная творцов?

Исполнители и программа

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. В программе прозвучат произведения таких величайших композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт и Роберт Шуман.

Общие сведения

Продолжительность концерта — 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, возможны незначительные изменения в программе.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽

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