Бессмертной возлюбленной. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
Киноафиша Бессмертной возлюбленной. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Бессмертной возлюбленной. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Изумительные истории любви в музыке. Концерт в Арт-пространстве

В камерной обстановке концертного зала Духовой Академии Воронцова состоится уникальный концерт, посвящённый любви, которая пронизывает века. Приглашаем вас на вечер, где звучат истории, переведённые на язык музыки, в которой неизъяснимое становится понятным каждому сердцу.

Загадка любви Бетховена

Одной из главных загадок является юная графиня Джульетта Гвиччарди, которой были адресованы письма Людвига ван Бетховена. Споры о её личности не утихают до сих пор, и каждое новое открытие увлекает исследователей глубже в её биографию. Эти письма, спустя столетия, были собраны в четырехтомное издание, ставшее важным кладезем для всех любителей музыки.

Музыка, рассказывающая о чувствах

Концерт обещает быть насыщенным произведениями величайших композиторов, объединившихся темой любви. Известно, что любовь побеждает смерть. Именно музыканты, такие как Бах, Моцарт, Бетховен и Шопен, могут поведать об этом мудростью и чувственностью своих произведений. Они делятся с нами историями о радости и печали, оставаясь при этом вечными.

Детали мероприятия

Исполнители концерта – лауреаты международных конкурсов, солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Программа включает в себя шедевры таких композиторов, как Бах, Моцарт, Бетховен и Шопен. Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта, и он рекомендован для слушателей старше 6 лет.

Обратите внимание: программа возможна изменения. Не упустите возможность прикоснуться к музыке, которая рассказывает о любви!

Расписание

