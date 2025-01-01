Бессмертной возлюбленной. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

В камерной обстановке концертного зала Духовой Академии Воронцова состоится уникальный концерт, посвящённый любви, которая пронизывает века. Приглашаем вас на вечер, где звучат истории, переведённые на язык музыки, в которой неизъяснимое становится понятным каждому сердцу.
Одной из главных загадок является юная графиня Джульетта Гвиччарди, которой были адресованы письма Людвига ван Бетховена. Споры о её личности не утихают до сих пор, и каждое новое открытие увлекает исследователей глубже в её биографию. Эти письма, спустя столетия, были собраны в четырехтомное издание, ставшее важным кладезем для всех любителей музыки.
Концерт обещает быть насыщенным произведениями величайших композиторов, объединившихся темой любви. Известно, что любовь побеждает смерть. Именно музыканты, такие как Бах, Моцарт, Бетховен и Шопен, могут поведать об этом мудростью и чувственностью своих произведений. Они делятся с нами историями о радости и печали, оставаясь при этом вечными.
Исполнители концерта – лауреаты международных конкурсов, солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Программа включает в себя шедевры таких композиторов, как Бах, Моцарт, Бетховен и Шопен. Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта, и он рекомендован для слушателей старше 6 лет.
Обратите внимание: программа возможна изменения. Не упустите возможность прикоснуться к музыке, которая рассказывает о любви!