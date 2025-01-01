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БеспринцЫпный Новый год
Киноафиша БеспринцЫпный Новый год

Спектакль БеспринцЫпный Новый год

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Праздничная программа «БеспринцЫпный Новый год» в Дворце культуры имени Ленсовета

5 декабря, в преддверии Нового года, Дворец культуры имени Ленсовета приглашает на специальную праздничную программу «БеспринцЫпный Новый год». Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» под руководством Александра Цыпкина обещает поднять настроение и создать атмосферу праздника.

Участники программы

В этом году на сцену выйдут популярные российские актеры театра и кино:

  • Виктория Исакова — лауреат множества премий, включая премию Правительства Российской Федерации. Известна своими ролями в таких фильмах, как «Охота на пиранью» и «Точка».
  • Павел Деревянко — актер, знакомый зрителям по роли Славика в сериале «Беспринципные». Лауреат премии «Золотой орел» за главную роль в 2020 году.
  • Анна Михалкова — заслуженная артистка России и обладательница премии «Ника». Более 100 ролей в кино, включая недавнюю работу в проекте «Чувства Анны».

Александр Цыпкин, автор и организатор, представит добрые новогодние рассказы, которые создадут исключительно праздничное настроение. Зрителей ждут как известные хиты, так и новые произведения.

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году и стал одним из самых ярких литературно-театральных мероприятий последних лет. В рамках проекта современные авторы читают свои произведения со сцены, а также приглашаются ведущие российские актеры.

Чтения проходят на главных театральных и культурных площадках России и за её пределами, включая Францию, Великобританию и Германию. В 2019 году проект стал общероссийским, приглашая авторов и читателей со всей страны.

Не упустите возможность

Пусть этот вечер станет началом ваших новогодних праздников, наполненных литературой и позитивом. Приходите на «БеспринцЫпный Новый год» и погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения!

В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 декабря
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1500 ₽

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