Спектакль БеспринцЫпный Новый год

Праздничная программа «БеспринцЫпный Новый год» в Дворце культуры имени Ленсовета

5 декабря, в преддверии Нового года, Дворец культуры имени Ленсовета приглашает на специальную праздничную программу «БеспринцЫпный Новый год». Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» под руководством Александра Цыпкина обещает поднять настроение и создать атмосферу праздника.

Участники программы

В этом году на сцену выйдут популярные российские актеры театра и кино:

Виктория Исакова — лауреат множества премий, включая премию Правительства Российской Федерации. Известна своими ролями в таких фильмах, как «Охота на пиранью» и «Точка».

— лауреат множества премий, включая премию Правительства Российской Федерации. Известна своими ролями в таких фильмах, как «Охота на пиранью» и «Точка». Павел Деревянко — актер, знакомый зрителям по роли Славика в сериале «Беспринципные». Лауреат премии «Золотой орел» за главную роль в 2020 году.

— актер, знакомый зрителям по роли Славика в сериале «Беспринципные». Лауреат премии «Золотой орел» за главную роль в 2020 году. Анна Михалкова — заслуженная артистка России и обладательница премии «Ника». Более 100 ролей в кино, включая недавнюю работу в проекте «Чувства Анны».

Александр Цыпкин, автор и организатор, представит добрые новогодние рассказы, которые создадут исключительно праздничное настроение. Зрителей ждут как известные хиты, так и новые произведения.

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году и стал одним из самых ярких литературно-театральных мероприятий последних лет. В рамках проекта современные авторы читают свои произведения со сцены, а также приглашаются ведущие российские актеры.

Чтения проходят на главных театральных и культурных площадках России и за её пределами, включая Францию, Великобританию и Германию. В 2019 году проект стал общероссийским, приглашая авторов и читателей со всей страны.

Не упустите возможность

Пусть этот вечер станет началом ваших новогодних праздников, наполненных литературой и позитивом. Приходите на «БеспринцЫпный Новый год» и погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения!