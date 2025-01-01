Спектакль БеспринцЫпный Новый год

5 декабря, в преддверии Нового года, Дворец культуры имени Ленсовета приглашает на специальную праздничную программу «БеспринцЫпный Новый год». Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» под руководством Александра Цыпкина обещает поднять настроение и создать атмосферу праздника.
В этом году на сцену выйдут популярные российские актеры театра и кино:
Александр Цыпкин, автор и организатор, представит добрые новогодние рассказы, которые создадут исключительно праздничное настроение. Зрителей ждут как известные хиты, так и новые произведения.
Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году и стал одним из самых ярких литературно-театральных мероприятий последних лет. В рамках проекта современные авторы читают свои произведения со сцены, а также приглашаются ведущие российские актеры.
Чтения проходят на главных театральных и культурных площадках России и за её пределами, включая Францию, Великобританию и Германию. В 2019 году проект стал общероссийским, приглашая авторов и читателей со всей страны.
Пусть этот вечер станет началом ваших новогодних праздников, наполненных литературой и позитивом. Приходите на «БеспринцЫпный Новый год» и погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения!