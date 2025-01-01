Меню
БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин
Билеты от 4500₽
БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин

Спектакль БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин

18+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

БеспринцЫпный Новый год в Московском театре Мюзикла

22 декабря 2025 в преддверии Нового года в Московском Театре Мюзикла пройдет уникальная праздничная программа «БеспринцЫпный Новый год». Этот литературно-театральный проект, известный своей способностью поднимать настроение, приглашает зрителей отпраздновать Новый Год вместе с популярными российскими артистами: Сергеем Буруновым, Дарьей Мороз, Гошей Куценко, а также с автором программы Александром Цыпкиным.

Программа будет проведена исключительно один раз и не повторится. На сцене прозвучат новые и лучшие рассказы Александра Цыпкина, а также произведения резидентов проекта и победителей Фестиваля Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения - 2025».

Цитата Александра Цыпкина

Александр Цыпкин поделился: «В новый год, разумеется, с какими-нибудь новыми рассказами, и новогодними. Нет, конечно, "Не скажу" прочтём, но пора уже придумывать новую историю на 31 декабря. Занялся прямо сейчас».

Информация о событии

  • Дата: 22 декабря 2025 года
  • Время: 20:00
  • Длительность: 1 час 40 минут
  • Место: Московский театр Мюзикла, Пушкинская площадь, 2/1
  • Возрастное ограничение: 18+

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

«БеспринцЫпные чтения» были основаны в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Этот проект стал одним из самых ярких литературно-театральных событий, в рамках которого современная отечественная проза читается как авторами, так и известными российскими актерами.

За более чем десять лет своего существования проект достиг значительных результатов:

  • Более тысячи выступлений по всей России и в 13 странах мира.
  • Открытие свыше 100 новых авторов современной прозы.
  • Реализация более 30 театральных постановок и экранизаций.
  • Выпуск 7 сборников современных авторов и 10 книг Александра Цыпкина.

В 2024 году в рамках проекта было открыто направление для юных талантов «БеспринцЫпные чтения. Дети». А в 2025 году Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения» стал уже культовым городским мероприятием, привлекающим внимание широкой аудитории.

Участвовали в проекте и многие известные артисты, такие как: Маргарита Аброськина, Кристина Бабушкина, Гоша Куценко, Константин Хабенский и многие другие.

В ролях
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин

Купить билет на спектакль БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин

Помощь с билетами
Декабрь
22 декабря понедельник
20:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 4500 ₽

Фотографии

БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин БеспринцЫпный Новый год. Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дарья Мороз и Александр Цыпкин

