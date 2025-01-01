Меню
БеспринцЫпный Новый год. Дети
Билеты от 3500₽
Киноафиша БеспринцЫпный Новый год. Дети

Спектакль БеспринцЫпный Новый год. Дети

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О спектакле

Специальная новогодняя программа в Театре на Страстном

20 декабря в Театре на Страстном пройдет уникальная праздничная программа «БеспринцЫпный Новый год. Дети». Этот проект является частью литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», который уже два года демонстрирует свою притягательность на лучших площадках Москвы, таких как Сад «Эрмитаж» и музей «АТОМ».

Зимние чудеса и современные прозы

Новый год — это время ожидания чудес, и именно в этот момент зрители смогут познакомиться с актуальной современной прозой. Талантливые юные чтецы «оживят» истории, которые, как правило, полны философских размышлений и разнообразных сюжетных линий. Гости вечера — дети и родители — смогут погрузиться в интересные и необычные нарративы.

Звезды на сцене

В этот день сцену украсит множество ярких имен. Среди участников:

  • Феодор Кирсанов — актер театра и кино, известный своими ролями в спектаклях «Рыжая волшебница» и «Дон Кихот»;
  • Ярослав Матвеев — юный актёр, сыгравший Тайку в фильме «УМКА», ведущий Фестиваля Короткой Новой Прозы;
  • Николь Плиева — актриса и писатель, лауреат нескольких телевизионных премий;
  • Иоанна Приц — начинающая актриса и школьница;
  • Алиса Руденко — актриса, известная ролями в популярных фильмах и сериалах;
  • Владимир Солодков — популярный блогер и стендап-комик;
  • Мария Янковская — певица и блогер с огромной аудиторией онлайн.

Также специальными гостями мероприятия станут писатель Александр Цыпкин и телеведущий Антон Зорькин.

Подробности о мероприятии

Время начала: 13:00
Продолжительность: 1 час 10 минут
Место: Театр на Страстном, Страстной бульвар, 8А
Возрастное ограничение: 6+

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году и стал одним из самых ярких литературно-театральных мероприятий в стране. Здесь современная отечественная проза звучит из уст как самих авторов, так и известных российских актеров. Среди участников проекта были такие звезды, как Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Нонна Гришаева и многие другие.

География проекта охватывает множество городов России и международные площадки, включая Францию и Великобританию. Куратор проекта постоянно организует Фестиваль Короткой Новой Прозы, а также выпускает литературные сборники современных авторов.

В ролях
Феодор Кирсанов
Алиса Руденко
Александр Цыпкин
Николь Плиева
Ярослав Матвеев

Купить билет на спектакль БеспринцЫпный Новый год. Дети

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
13:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3500 ₽

