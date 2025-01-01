Спектакль БеспринцЫпный Новый год. Дети

20 декабря в Театре на Страстном пройдет уникальная праздничная программа «БеспринцЫпный Новый год. Дети». Этот проект является частью литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», который уже два года демонстрирует свою притягательность на лучших площадках Москвы, таких как Сад «Эрмитаж» и музей «АТОМ».
Новый год — это время ожидания чудес, и именно в этот момент зрители смогут познакомиться с актуальной современной прозой. Талантливые юные чтецы «оживят» истории, которые, как правило, полны философских размышлений и разнообразных сюжетных линий. Гости вечера — дети и родители — смогут погрузиться в интересные и необычные нарративы.
В этот день сцену украсит множество ярких имен. Среди участников:
Также специальными гостями мероприятия станут писатель Александр Цыпкин и телеведущий Антон Зорькин.
Время начала: 13:00
Продолжительность: 1 час 10 минут
Место: Театр на Страстном, Страстной бульвар, 8А
Возрастное ограничение: 6+
Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году и стал одним из самых ярких литературно-театральных мероприятий в стране. Здесь современная отечественная проза звучит из уст как самих авторов, так и известных российских актеров. Среди участников проекта были такие звезды, как Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Нонна Гришаева и многие другие.
География проекта охватывает множество городов России и международные площадки, включая Францию и Великобританию. Куратор проекта постоянно организует Фестиваль Короткой Новой Прозы, а также выпускает литературные сборники современных авторов.