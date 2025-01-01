Спектакль БеспринцЫпный Новый год. Дети

Специальная новогодняя программа в Театре на Страстном

20 декабря в Театре на Страстном пройдет уникальная праздничная программа «БеспринцЫпный Новый год. Дети». Этот проект является частью литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», который уже два года демонстрирует свою притягательность на лучших площадках Москвы, таких как Сад «Эрмитаж» и музей «АТОМ».

Зимние чудеса и современные прозы

Новый год — это время ожидания чудес, и именно в этот момент зрители смогут познакомиться с актуальной современной прозой. Талантливые юные чтецы «оживят» истории, которые, как правило, полны философских размышлений и разнообразных сюжетных линий. Гости вечера — дети и родители — смогут погрузиться в интересные и необычные нарративы.

Звезды на сцене

В этот день сцену украсит множество ярких имен. Среди участников:

Феодор Кирсанов — актер театра и кино, известный своими ролями в спектаклях «Рыжая волшебница» и «Дон Кихот»;

Ярослав Матвеев — юный актёр, сыгравший Тайку в фильме «УМКА», ведущий Фестиваля Короткой Новой Прозы;

Николь Плиева — актриса и писатель, лауреат нескольких телевизионных премий;

Иоанна Приц — начинающая актриса и школьница;

Алиса Руденко — актриса, известная ролями в популярных фильмах и сериалах;

Владимир Солодков — популярный блогер и стендап-комик;

Мария Янковская — певица и блогер с огромной аудиторией онлайн.

Также специальными гостями мероприятия станут писатель Александр Цыпкин и телеведущий Антон Зорькин.

Подробности о мероприятии

Время начала: 13:00

Продолжительность: 1 час 10 минут

Место: Театр на Страстном, Страстной бульвар, 8А

Возрастное ограничение: 6+

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году и стал одним из самых ярких литературно-театральных мероприятий в стране. Здесь современная отечественная проза звучит из уст как самих авторов, так и известных российских актеров. Среди участников проекта были такие звезды, как Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Нонна Гришаева и многие другие.

География проекта охватывает множество городов России и международные площадки, включая Францию и Великобританию. Куратор проекта постоянно организует Фестиваль Короткой Новой Прозы, а также выпускает литературные сборники современных авторов.