День рождения проекта «БеспринцЫпные чтения» в Московском театре мюзикла

19 ноября 2024 года в Московском театре мюзикла пройдет специальная программа «Лучшее за 9 лет» в честь Дня Рождения литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». В этот день на сцене соберутся лучшие актеры и писатели, чтобы представить зрителям знаковые рассказы проекта. В числе участников праздничных чтений — Александр Бессонов, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Александр Маленков, Надежда Михалкова, Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Катерина Шпица и другие друзья проекта.

История и достижения проекта

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Его цель — популяризация современной отечественной прозы, а также создание уникальной платформы для авторов и актеров. За девять лет проект достиг значительных успехов:

Более тысячи выступлений по всей России и за рубежом;

Проведение Фестиваля Короткой Новой Прозы в Саду Эрмитаж, ставшего культовым мероприятием;

Открытие более 100 новых авторов современной прозы;

Более 50 театральных постановок и экранизаций.

География и влияние проекта

Проект «БеспринцЫпные чтения» прошел на ведущих театральных и культурных площадках России, а также в других странах, включая Францию, Великобританию, Германию и Швейцарию. Кроме того, проект активно продолжил свою работу в онлайн-формате во время пандемии, достигнув аудитории более 3,5 млн. человек.

Юбилейные события

Юбилейные 400-е чтения с участием Константина Хабенского прошли в 2022 году в Московском Международном Доме Музыки. С 2023 года проект был продлен до двух дней, что увеличило посещаемость до более 2 тысяч зрителей.

Участники проекта

В проекте принимали участие такие актеры, как Кристина Бабушкина, Юрий Борисов, Сергей Бурунов, Максим Виторган, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Гоша Куценко, Максим Матвеев, Виктория Исакова и другие. Среди писателей, принимавших участие, — Наринэ Абгарян, Андрей Аствацатуров, Александр Маленков, Александр Снегирёв и многие другие.