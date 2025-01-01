Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Константин Хабенский и Александр Цыпкин с программой «Два по пятьдесят»

5 ноября в Московском международном Доме музыки пройдет захватывающее чтение в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения». Зрители смогут насладиться исполнением Константина Хабенского и Александра Цыпкина, которые представят уникальную программу «Два по пятьдесят».
Эта программа обновляется регулярно, и до самого начала никто не знает, какие именно рассказы войдут в нее. Зрителям представят как хорошо знакомые произведения, так и новые работы, которые творческий дуэт представляет с 2016 года. Хабенский является одним из первых резидентов проекта, и каждое его выступление становится особенным событием.
Название программы имеет несколько значений. Изначально оно указывало на два отделения по 50 минут. Но теперь артисты осознали, что сами тоже — «два по 50» с точки зрения возраста. Тем не менее, содержание рассказов не изменилось, равно как и удовольствие, которое они получают от чтения своим зрителям, как подчеркивает Цыпкин:
«Мы предполагаем продолжать радовать наших слушателей и делать чтения интересными и уникальными.»
Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Этот литературно-театральный проект стал одним из самых ярких в своём роде, где современные авторы и известные актеры читают прозу со сцены.
Не упустите возможность увидеть выступление, которое вызывают неизменный интерес у зрителей. «Два по пятьдесят» — это не просто чтение. Это встреча с миром литературы, которая погружает в сложные эмоции и глубокие размышления.
Не пропустите этот уникальный культурный опыт! Ждем вас!