Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Константин Хабенский и Александр Цыпкин с программой «Два по пятьдесят»

«БеспринцЫпные чтения». Константин Хабенский и Александр Цыпкин с программой «Два по пятьдесят»
Продолжительность 1 час 50 минут
О концерте/спектакле

БеспринцЫпные чтения: «Два по пятьдесят» с Константином Хабенским и Александром Цыпкиным в Москве

5 ноября в Московском международном Доме музыки пройдет захватывающее чтение в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения». Зрители смогут насладиться исполнением Константина Хабенского и Александра Цыпкина, которые представят уникальную программу «Два по пятьдесят».

Неожиданное обновление программы

Эта программа обновляется регулярно, и до самого начала никто не знает, какие именно рассказы войдут в нее. Зрителям представят как хорошо знакомые произведения, так и новые работы, которые творческий дуэт представляет с 2016 года. Хабенский является одним из первых резидентов проекта, и каждое его выступление становится особенным событием.

Что означает "Два по пятьдесят"?

Название программы имеет несколько значений. Изначально оно указывало на два отделения по 50 минут. Но теперь артисты осознали, что сами тоже — «два по 50» с точки зрения возраста. Тем не менее, содержание рассказов не изменилось, равно как и удовольствие, которое они получают от чтения своим зрителям, как подчеркивает Цыпкин:

«Мы предполагаем продолжать радовать наших слушателей и делать чтения интересными и уникальными.»

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Этот литературно-театральный проект стал одним из самых ярких в своём роде, где современные авторы и известные актеры читают прозу со сцены.

Достижения проекта

  • Более 1000 выступлений в различных городах России и за границей.
  • Открытие свыше 100 новых авторов современной прозы.
  • Создание более 30 театральных постановок и экранизаций.
  • 7 сборников современных авторов и 10 книг Александра Цыпкина.
  • Запуск направления для детей «БеспринцЫпные чтения. Дети» в 2024 году.

Кому это интересно?

Не упустите возможность увидеть выступление, которое вызывают неизменный интерес у зрителей. «Два по пятьдесят» — это не просто чтение. Это встреча с миром литературы, которая погружает в сложные эмоции и глубокие размышления.

Не пропустите этот уникальный культурный опыт! Ждем вас!

В ролях
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Константин Хабенский
Константин Хабенский

5 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

«БеспринцЫпные чтения». Константин Хабенский и Александр Цыпкин с программой «Два по пятьдесят» «БеспринцЫпные чтения». Константин Хабенский и Александр Цыпкин с программой «Два по пятьдесят» «БеспринцЫпные чтения». Константин Хабенский и Александр Цыпкин с программой «Два по пятьдесят» «БеспринцЫпные чтения». Константин Хабенский и Александр Цыпкин с программой «Два по пятьдесят»

