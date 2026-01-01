Спектакль БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы

Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения»

Фестиваль «БеспринцЫпные чтения» вновь радушно открывает свои двери для зрителей. В этом году в программе — рассказы победителей 2025 года, отобранные из множества заявок со всей России, а также хиты самого автора проекта, Александра Цыпкина.

Концепция и формат мероприятия

Фестиваль представляет собой уникальную платформу, где начинающие и опытные писатели могут представить свои произведения как широк аудитории, так и известным артистам. В качестве чтецов выступают как сами авторы, так и популярные актеры, что делает события особенно интересными.

История фестиваля

Первый фестиваль «БеспринцЫпные чтения» состоялся летом 2016 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Проект был организован Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Он направлен на поддержку и развитие короткой прозы в России.

Известные участники

На протяжении многих лет в мероприятии принимали участие такие знаменитые авторы, как Гузель Яхина, Нарине Абгарян и Александр Гутин. В числе чтецов — актёры, такие как Константин Хабенский, Виктория Исакова, Павел Деревянко и многие другие.

Гастроли и успех

Фестиваль «БеспринцЫпные чтения» успел побывать в различных городах России, включая Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород и Новосибирск. Он также представил специальные программы на гастролях в Лондоне и Париже. В это время было выпущено пять сборников современных авторов.

Детский формат

В 2024 году фестиваль впервые предложит детский формат, в котором юные писатели и чтецы в возрасте от 6 до 16 лет смогут поделиться своими произведениями. Это обещает стать значимым шагом в развитии литературного творчества среди молодежи.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и насладиться чтениями современных авторов, которые дарят новые эмоции и впечатления!