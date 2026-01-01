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БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы
Киноафиша БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы

Спектакль БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы

18+
Возраст 18+

О спектакле

Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения»

Фестиваль «БеспринцЫпные чтения» вновь радушно открывает свои двери для зрителей. В этом году в программе — рассказы победителей 2025 года, отобранные из множества заявок со всей России, а также хиты самого автора проекта, Александра Цыпкина.

Концепция и формат мероприятия

Фестиваль представляет собой уникальную платформу, где начинающие и опытные писатели могут представить свои произведения как широк аудитории, так и известным артистам. В качестве чтецов выступают как сами авторы, так и популярные актеры, что делает события особенно интересными.

История фестиваля

Первый фестиваль «БеспринцЫпные чтения» состоялся летом 2016 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Проект был организован Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Он направлен на поддержку и развитие короткой прозы в России.

Известные участники

На протяжении многих лет в мероприятии принимали участие такие знаменитые авторы, как Гузель Яхина, Нарине Абгарян и Александр Гутин. В числе чтецов — актёры, такие как Константин Хабенский, Виктория Исакова, Павел Деревянко и многие другие.

Гастроли и успех

Фестиваль «БеспринцЫпные чтения» успел побывать в различных городах России, включая Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород и Новосибирск. Он также представил специальные программы на гастролях в Лондоне и Париже. В это время было выпущено пять сборников современных авторов.

Детский формат

В 2024 году фестиваль впервые предложит детский формат, в котором юные писатели и чтецы в возрасте от 6 до 16 лет смогут поделиться своими произведениями. Это обещает стать значимым шагом в развитии литературного творчества среди молодежи.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и насладиться чтениями современных авторов, которые дарят новые эмоции и впечатления!

Фотографии

БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы
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