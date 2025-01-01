Спектакль БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы

Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» — это уникальное событие, которое открывает двери для молодых авторов и чтецов. В 2025 году хедлайнерами фестиваля станут выдающиеся личности — Катерина Шпица и Александр Цыпкин.
На сцене фестиваля артисты прочитают лучшие рассказы, прошедшие конкурсный отбор «Фестиваля» 2025 года. Кроме того, зрителей ждет выступление Александра Цыпкина, который поделится как своими литературными «хитами», так и новыми произведениями.
Главная задача фестиваля — развивать русскую литературу и знакомить слушателей с современными произведениями. «БеспринцЫпные чтения» ставят целью предоставить новым авторам возможность заявить о себе на сцене, выступая вместе с опытными артистами и авторами.
Александр Цыпкин, писатель и сопродюсер фестиваля, отмечает: «Мне кажется, основная задача нашего фестиваля — помогать людям преодолевать страх. Огромное количество талантливых молодых авторов так никогда не набираются достаточной смелости, чтобы показать свои работы хотя бы кому-нибудь. А тут, в атмосфере летнего фестиваля, известные актеры читают их произведения для уже положительно настроенной аудитории. Надеюсь, авторов это окрыляет».
Анастасия Приц, продюсер фестиваля, добавляет: «Это замечательно, что фестиваль стал традицией для Москвы и продолжает развиваться. В прошлом году нам пришло более 1200 заявок, и мы надеемся, что в этом году их будет еще больше. Фестиваль продолжит привлекать талантливых писателей и чтецов, а также способствовать появлению новых литературных произведений на его платформе. В рамках фестиваля мы планируем посетить три города России в сентябре. Следите за новостями!»
Не упустите возможность стать частью этого литературного праздника и насладиться чтением современных произведений в исполнении талантливых артистов!