Спектакль БеспринцЫпные чтения. Фестиваль короткой новой прозы

Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения»

Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» — это уникальное событие, которое открывает двери для молодых авторов и чтецов. В 2025 году хедлайнерами фестиваля станут выдающиеся личности — Катерина Шпица и Александр Цыпкин.

Специальная программа фестиваля

На сцене фестиваля артисты прочитают лучшие рассказы, прошедшие конкурсный отбор «Фестиваля» 2025 года. Кроме того, зрителей ждет выступление Александра Цыпкина, который поделится как своими литературными «хитами», так и новыми произведениями.

Миссия и цели фестиваля

Главная задача фестиваля — развивать русскую литературу и знакомить слушателей с современными произведениями. «БеспринцЫпные чтения» ставят целью предоставить новым авторам возможность заявить о себе на сцене, выступая вместе с опытными артистами и авторами.

Цитаты спикеров

Александр Цыпкин, писатель и сопродюсер фестиваля, отмечает: «Мне кажется, основная задача нашего фестиваля — помогать людям преодолевать страх. Огромное количество талантливых молодых авторов так никогда не набираются достаточной смелости, чтобы показать свои работы хотя бы кому-нибудь. А тут, в атмосфере летнего фестиваля, известные актеры читают их произведения для уже положительно настроенной аудитории. Надеюсь, авторов это окрыляет».

Анастасия Приц, продюсер фестиваля, добавляет: «Это замечательно, что фестиваль стал традицией для Москвы и продолжает развиваться. В прошлом году нам пришло более 1200 заявок, и мы надеемся, что в этом году их будет еще больше. Фестиваль продолжит привлекать талантливых писателей и чтецов, а также способствовать появлению новых литературных произведений на его платформе. В рамках фестиваля мы планируем посетить три города России в сентябре. Следите за новостями!»

Не упустите возможность стать частью этого литературного праздника и насладиться чтением современных произведений в исполнении талантливых артистов!