Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Елизавета Климова и Дмитрий Чеботарев со специальной программой «БеспринцЫпные чувства»

БеспринцЫпные чувства в Театре на Страстном

5 декабря на сцене Театра на Страстном пройдет литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения». Вечер под названием «БеспринцЫпные чувства» станет уникальной возможностью окунуться в мир самых сокровенных переживаний двух творческих людей — Елизаветы Климовой и Дмитрия Чеботарева.

Личный опыт и творческие откровения

Елизавета и Дмитрий, партнеры как в профессии, так и в жизни, поделятся своими мыслями о любви и отношениях. Они расскажут, как сохранить страсть и взаимопонимание, даже когда возникают трудности. Зрители смогут услышать искренние истории о любви, созданные известным писателем Александром Цыпкиным в соавторстве с Александром Бессоновым, Александром Гутиным и Александром Маленковым — резидентами проекта «БеспринцЫпные чтения».

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Проект «БеспринцЫпные чтения» был создан в 2015 году и стал одним из самых ярких литературно-театральных событий в России. В рамках проекта современные авторы читают свои произведения как сами, так и в исполнении знаменитых актеров. Среди участников можно отметить таких артистов, как Маргарита Аброськина, Кристина Бабушкина, Юрий Борисов и многих других.

География проекта

Проект успешно toured по крупнейшим российским городам, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, а также побывал за пределами страны: во Франции, Великобритании и Германии. «БеспринцЫпные чтения» включает в себя фестиваль короткой новой прозы и проекты для детей, а также выпускает литературные сборники современных авторов.