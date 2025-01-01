Спектакль БеспринцЫпные чтения. Александра Ребенок и Александр Цыпкин в программе «Только о любви»

Только о любви: специальная программа ко дню всех влюбленных в Театральном центре на Страстном

14 февраля в Театре На Страстном литературно-театральный проект БеспринцЫпные чтения порадует зрителей уникальным выступлением, представляя специальную программу Только о любви . В исполнении актрисы театра и кино Александры Ребенок и самого автора текстов Александра Цыпкина прозвучат лучшие рассказы о самом прекрасном чувстве на свете.

В этот вечер зрители смогут насладиться как хорошо знакомыми произведениями, так и новыми рассказами. Лирическая комедия и драма переплетутся в захватывающем коктейле чувств и переживаний. Проведите самый романтичный день в году в прекрасной компании резидентов и душевных текстов о любви.

Александр Цыпкин делится своими размышлениями: Почти все, о чем я пишу, это о любви. Но отношение к этому магическому явлению с течением жизни у меня меняется. Что я думаю в 2026 году, будет видно из выбранных мною рассказов. Соответственно, будут новые, равно как и старые.

О проекте БеспринцЫпные чтения

Проект БеспринцЫпные чтения был запущен в 2015 году писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Цыпкин — российский писатель, драматург и сценарист, чьи произведения становятся бестселлерами, а экранизации его сценариев получают высокие рейтинги. Он является и соавтором спектакля Интуиция , а также проекта Жил.Был.Дом. с Константином Хабенским. Его пьесы ставятся в театрах по всей России.

Анастасия Приц — продюсер и специалист по маркетингу. Она занимается организацией гастролей театров и культурных мероприятий, а также является автором и сопродюсером музыкального проекта Киноконцерт Гоши Куценко.

БеспринцЫпные чтения — один из самых заметных литературно-театральных проектов нашего времени. Уникальность заключается в том, что произведения современных российских авторов читают не только профессиональные актеры, но и сами писатели. Мероприятия проходят на различных культурных площадках countrywide.

География проекта обширна: от Барнаула до Ярославля, а также в зарубежных странах, таких как Великобритания и Германия.

Участники проекта

Среди известных участников БеспринцЫпных чтений — такие артисты, как Маргарита Аброськина, Юрий Борисов и Константин Хабенский. Участвовали также писатели, включая Наринэ Абгарян и Александра Гутина.

Фестиваль Короткой Новой прозы

В рамках проекта проходит Фестиваль Короткой Новой прозы БеспринцЫпные чтения , традиционно проводимый на площадке Сада Эрмитаж. Фестиваль гастролирует по России и регулярно выпускаются сборники произведений авторов проекта.

Проект нацелен на популяризацию современной литературы и её авторов, предоставляя возможность зрителям познакомиться с лучшими образцами отечественной прозы.