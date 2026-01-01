Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Александра Ребенок и Александр Цыпкин в программе «Любовь в рассказах для девочек»

Специальная программа «Только о любви» в Театре На Страстном

Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» вновь приглашает зрителей на уникальное выступление ко Дню всех влюбленных с программой «Только о любви». Это событие пройдет в Театре На Страстном и обещает стать настоящим праздником романтики.

Исполнители вечера

Вечер будет проходить с участием талантливой актрисы театра и кино Александры Ребенок, а также автора текстов Александра Цыпкина. На сцене прозвучат не только любимые рассказы о любви, но и произведения, которые зрители еще не слышали. Это сочетание лирической комедии и драмы создаст неповторимую атмосферу, полную чувств и переживаний.

Что приготовил зрителям Александр Цыпкин?

«Почти все, что я пишу, — о любви. Но отношение к этому магическому явлению с течением жизни у меня меняется. Что я думаю в 2026 году, — будет видно из выбранных мною рассказов. Соответственно будут новые, равно как и старые», — делится своими размышлениями Александр Цыпкин.

Приглашаем всех проводить самый романтичный день в году в компании выдающихся резидентов театра и наслаждаться душевными текстами о любви.