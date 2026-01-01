Спектакль БеспринцЫпные чтения. Александр Цыпкин в сольной программе «Версия будущего»

«БеспринцЫпные чтения» в Александринском театре

15 сентября на сцене Александринского театра состоится особенное событие — программа «БеспринцЫпные чтения. Версия будущего», где популярный автор Александр Цыпкин представит новые рассказы о завтрашнем дне. Вечер пройдет без привычной драмы и наскучивших клише, во главе угла будет детское любопытство и легкость восприятия.

«Хочу посмотреть на будущее в веселом формате, потому что, если ознакомиться с любыми произведениями искусства на эту тему, открываются четыре варианта развития: либо мы себя уничтожим, либо произойдет экологическая катастрофа, или нас захватит искусственный интеллект, либо инопланетяне придут с недобрыми намерениями. Не верим мы в будущее! А "БеспринцЫпные чтения" верят. Или хотя бы пытаются над будущим посмеяться», — говорит Цыпкин.

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Проект был основан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. В нем участвуют множество известных авторов, включая Александра Маленкова и Александра Снегирева. «БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких литературно-театральных проектов, где современные писатели сами читают свои произведения. Эти чтения стали платформой для знакомства с актуальной отечественной прозой.

В 2025 году проект отпраздновал свое 10-летие. Литературный фестиваль, ставший логическим продолжением «БеспринцЫпных чтений», впервые прошел в 2016 году в Саду «Эрмитаж» в Москве и теперь проводится ежегодно. За время своего существования фестиваль стал домом для более чем 100 новых авторов и выпустил 7 сборников современной прозы.

География проекта и его участники

Фестиваль и чтения гастролируют по всей России — от Барнаула до Хабаровска, а также за границей: Великобритания, Германия, США и другие страны. В проекте участвуют известные актеры и писатели, такие как Кристина Бабушкина, Юра Борисов, Валентина Дегтева и многие другие.

Современный писатель и автор проект Александр Цыпкин стал одним из самых читаемых авторов в России. Его произведения выходят в больших тиражах, а адаптации его сценариев получают высокие оценки зрителей.

Не упустите возможность увидеть это уникальное событие и познакомиться с новым взглядом на будущее через призму литературы и театра!