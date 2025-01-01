Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»
Билеты от 4500₽
Киноафиша «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»

Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»

18+
Режиссер Александр Цыпкин
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Программа «Старый добрый Цыпкин» на Новой сцене Александринского театра

Проект «БеспринцЫпные чтения» приглашает зрителей на специальную праздничную программу «Старый добрый Цыпкин», которая состоится на Новой сцене Александринского театра. В исполнении популярного писателя и драматурга Александра Цыпкина для прекрасных женщин прозвучат лучшие рассказы автора.

Что вас ждет на спектакле

Истории, которые будут представлены, не только развеселят, но и заставят задуматься о жизни. Создавая атмосферу тепла и света, мы надеемся, что зрители захотят задержаться подольше.

Как отмечает сам Александр Цыпкин: «“Старый добрый Цыпкин” — это программа для тех, кто считает, что, когда я был моложе, я был добрее. Программа составлена из классических хитов, которые хоть и не так классичны, как Питерский old school, но все же знакомы и любимы многими».

Об авторе и проекте

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Цыпкин — современный российский писатель, драматург и сценарист, чьи книги становятся бестселлерами, а сериалы, созданные по его сценариям, такие как «Беспринципные», «Что делать женщине, если...» и «Министерство всего хорошего», получают высокие рейтинги на стриминговых сервисах.

«БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последних лет. Главной особенностью является то, что современные отечественные произведения читают не только известные актеры, но и сами авторы. Проект регулярно проходит на ведущих театральных и культурных площадках России, а также выпускает сборники и собрания сочинений авторов.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 4500 ₽

Фотографии

«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин» «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин» «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин» «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин» «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»

В ближайшие дни

Оркестр мечты. Медь
12+
Музыка Моноспектакль
Оркестр мечты. Медь
30 сентября в 19:00 Театр им. Ермоловой
от 2000 ₽
Лукоморье
0+
Мюзикл Детский
Лукоморье
2 января в 13:30 КЦ «Москвич»
от 1000 ₽
Кентервильское привидение
0+
Детские елки Детский
Кентервильское привидение
2 января в 19:00 Дом музыки
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше