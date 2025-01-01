Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»

Программа «Старый добрый Цыпкин» на Новой сцене Александринского театра

Проект «БеспринцЫпные чтения» приглашает зрителей на специальную праздничную программу «Старый добрый Цыпкин», которая состоится на Новой сцене Александринского театра. В исполнении популярного писателя и драматурга Александра Цыпкина для прекрасных женщин прозвучат лучшие рассказы автора.

Что вас ждет на спектакле

Истории, которые будут представлены, не только развеселят, но и заставят задуматься о жизни. Создавая атмосферу тепла и света, мы надеемся, что зрители захотят задержаться подольше.

Как отмечает сам Александр Цыпкин: «“Старый добрый Цыпкин” — это программа для тех, кто считает, что, когда я был моложе, я был добрее. Программа составлена из классических хитов, которые хоть и не так классичны, как Питерский old school, но все же знакомы и любимы многими».

Об авторе и проекте

Проект «БеспринцЫпные чтения» был основан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. Цыпкин — современный российский писатель, драматург и сценарист, чьи книги становятся бестселлерами, а сериалы, созданные по его сценариям, такие как «Беспринципные», «Что делать женщине, если...» и «Министерство всего хорошего», получают высокие рейтинги на стриминговых сервисах.

«БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последних лет. Главной особенностью является то, что современные отечественные произведения читают не только известные актеры, но и сами авторы. Проект регулярно проходит на ведущих театральных и культурных площадках России, а также выпускает сборники и собрания сочинений авторов.