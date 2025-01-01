Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»

Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» в Драматическом театре «На Литейном»

29 мая 2025 в Драматическом театре «На Литейном» пройдет уникальное событие: литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представит программу «Старый добрый Цыпкин». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественной литературы и театра.

Лучшие рассказы Александра Цыпкина

В исполнении талантливого Александра Цыпкина на сцене прозвучат его лучшие рассказы. Эти истории не только развлекут вас, но и заставят задуматься о жизни, ее ценностях и мелочах, которые мы порой упускаем из виду. Каждый рассказ наполняет атмосферу теплом и светом, создавая уютное настроение, в котором хочется задержаться подольше.

Цитата от автора

«Старый добрый Цыпкин — это программа для тех, кто считает, что, когда я был моложе, я был добрее. В общем, программа составлена из классических хитов, конечно, не таких классических, как Питерский old school, но тем не менее все равно знакомых и всеми любимых», — делится своими мыслями автор.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого чудесного вечера. «Старый добрый Цыпкин» — это не просто чтение рассказов, это возможность окунуться в мир, где каждая история звучит по-новому. Приходите и насладитесь атмосферой, которая напомнит о лучших моментах вашей жизни!