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«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»
Киноафиша «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»

Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» в Драматическом театре «На Литейном»

29 мая 2025 в Драматическом театре «На Литейном» пройдет уникальное событие: литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представит программу «Старый добрый Цыпкин». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественной литературы и театра.

Лучшие рассказы Александра Цыпкина

В исполнении талантливого Александра Цыпкина на сцене прозвучат его лучшие рассказы. Эти истории не только развлекут вас, но и заставят задуматься о жизни, ее ценностях и мелочах, которые мы порой упускаем из виду. Каждый рассказ наполняет атмосферу теплом и светом, создавая уютное настроение, в котором хочется задержаться подольше.

Цитата от автора

«Старый добрый Цыпкин — это программа для тех, кто считает, что, когда я был моложе, я был добрее. В общем, программа составлена из классических хитов, конечно, не таких классических, как Питерский old school, но тем не менее все равно знакомых и всеми любимых», — делится своими мыслями автор.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого чудесного вечера. «Старый добрый Цыпкин» — это не просто чтение рассказов, это возможность окунуться в мир, где каждая история звучит по-новому. Приходите и насладитесь атмосферой, которая напомнит о лучших моментах вашей жизни!

В ролях
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
19:00 от 2000 ₽

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