Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин. Версия 5.0»

Специальная программа «Старый добрый Цыпкин. Версия 5.0» в Театральном центре «На Страстном»

13 сентября в Театральном центре «На Страстном» пройдет литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения», посвященный 50-летию известного писателя Александра Цыпкина. В рамках этого проекта состоится сольная программа, в которой автор представит свои лучшие рассказы.

Забавные и глубокие истории

На сцене прозвучат истории, которые не только развеселят зрителей, но и заставят задуматься о жизни. Цыпкин обещает создать атмосферу тепла и света, в которой каждый сможет задержаться подольше.

Юбилей в необычном формате

Александр Цыпкин поделился своими впечатлениями о юбилее: «Это очень необычный юбилей. Потому что лет мне 50, а творческой активности всего 10. То есть я еще маленький ребенок. И этот маленький ребенок представит свои достижения, стоя на табуретке. Приходите поддержать — вы ведь приходите в школу к детям. Считайте, что это то же самое!»

Уникальная возможность

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Программа обещает быть насыщенной и интересной, и каждый зритель сможет найти что-то близкое для себя в произведениях автора.

Ждем вас на спектакле, который станет настоящим праздником для любителей литературы и театра!