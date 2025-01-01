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«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин. Версия 5.0»
Билеты от 4500₽
Киноафиша «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин. Версия 5.0»

Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин. Версия 5.0»

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Специальная программа «Старый добрый Цыпкин. Версия 5.0» в Театральном центре «На Страстном»

13 сентября в Театральном центре «На Страстном» пройдет литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения», посвященный 50-летию известного писателя Александра Цыпкина. В рамках этого проекта состоится сольная программа, в которой автор представит свои лучшие рассказы.

Забавные и глубокие истории

На сцене прозвучат истории, которые не только развеселят зрителей, но и заставят задуматься о жизни. Цыпкин обещает создать атмосферу тепла и света, в которой каждый сможет задержаться подольше.

Юбилей в необычном формате

Александр Цыпкин поделился своими впечатлениями о юбилее: «Это очень необычный юбилей. Потому что лет мне 50, а творческой активности всего 10. То есть я еще маленький ребенок. И этот маленький ребенок представит свои достижения, стоя на табуретке. Приходите поддержать — вы ведь приходите в школу к детям. Считайте, что это то же самое!»

Уникальная возможность

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Программа обещает быть насыщенной и интересной, и каждый зритель сможет найти что-то близкое для себя в произведениях автора.

Ждем вас на спектакле, который станет настоящим праздником для любителей литературы и театра!

В ролях
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 4500 ₽

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